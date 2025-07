Comparatif entre les équipes nationales de football du Bénin et de la RDC

Le football africain regorge de talents compétitifs. Parmi eux, le Bénin (Les Guépards) et la RDC (Les Léopards) se distinguent par leurs caractéristiques contrastées en termes d’histoire, de performances et d’ambitions.

Historique et palmarès

Bénin : une équipe en progression

L’équipe nationale du Bénin, surnommée Les Guépards, a longtemps été considérée comme une modeste sélection africaine. Cependant, ces dernières années, elle a connu une nette amélioration.

Première participation à la CAN : 2004 (depuis, qualification régulière).

Meilleure performance en CAN : quart de finale en 2019 (battus par le Sénégal).

Coupe du Monde : jamais qualifiée.

Le Bénin n’a pas encore remporté de titre continental, mais sa progression est notable, notamment grâce à des joueurs évoluant en Europe.

RDC : un palmarès plus fourni

La RDC, surnommée Les Léopards, possède un héritage plus riche que celui du Bénin, avec des succès remontant aux années 1960 et 1970.

Titres en CAN : 2 victoires (1968 et 1974, sous le nom du Congo-Kinshasa puis Zaïre).

Coupe du Monde : une seule participation en 1974, où l’équipe a subi de lourdes défaites.

Performances récentes : demi-finale en 2015, troisième place en 1998 et 2015.

La RDC reste une équipe capable de briller en CAN, même si elle peine à retrouver son niveau des années 1970.

Classement FIFA et performances récentes

Bénin

Classement FIFA 2025 : 96e place.

Performances récentes :

Éliminé au 1er tour de la CAN 2023.

Bonnes qualifications pour les CAN précédentes.

RDC

Classement FIFA 2025 : 61e place.

Performances récentes :

4e place à la CAN 2023 après une belle campagne.

Qualifications régulières en phase finale.

La RDC reste globalement mieux classée et plus performante que le Bénin.

Joueurs actuels

Bénin : des talents éparpillés en Europe

Le Bénin s’appuie sur de nombreux joueurs expérimentés évoluant dans des championnats européens :

Steve Mounié – Attaquant à FC Augsburg (Bundesliga, Allemagne). Il est le capitaine de la sélection et le joueur béninois le mieux payé en Europe.

Olivier Verdon – Défenseur central à Ludogorets Razgrad (Bulgarie). Titulaire indiscutable et l’un des joueurs les plus performants en Europe.

Mohamed Tidjani– Défenseur central à Yverdon Sport (Suisse).

Junior Olaitan – Milieu central à Grenoble Foot 38 (Ligue 2, France).

Hassane Imourane – Milieu défensif à Grasshopper Zürich (Suisse).

RDC : un vivier de talents impressionnant

La RDC dispose traditionnellement d’un réservoir de joueurs évoluant dans des championnats compétitifs :

Dieumerci Mbokani (ancien attaquant de la Premier League et de l’Ukraine).

Yannick Bolasie (ailier expérimenté, passé par Everton).

Chancel Mbemba (ancien défenseur à l’OM, l’un des meilleurs joueurs africains dans son poste).

Gaël Kakuta (milieu offensif talentueux).

La RDC a souvent une équipe plus complète que le Bénin, avec des joueurs capables de briller dans les grands clubs européens.

Style de jeu et tactiques

Bénin : défense solide et contre-attaques

Les Guépards misent souvent sur :

Une défense organisée (5-3-2 ou 4-2-3-1), comme lors de leur victoire 1-0 contre la Tanzanie en éliminatoires de la CAN 2023, où leur bloc bas a étouffé l’adversaire.

Des transitions rapides grâce à des ailiers vifs (ex. : Olaitan contre le Sénégal en 2022).

Une équipe physiquement engagée, mais parfois limitée techniquement en possession.

RDC : jeu offensif et technicité

Les Léopards privilégient :

Un football porté vers l’attaque (4-3-3 ou 4-2-3-1), comme lors de leur victoire 3-1 contre le Maroc en CAN 2023, où leur milieu technique (Kakuta, Bongonda) a dominé.

Des joueurs créatifs en milieu, mais une défense parfois fragile (ex. : défaite 2-3 contre la Zambie en 2024 malgré 65% de possession).

Une variété tactique : ils alternent entre pressing haut et repli défensif selon l’adversaire.

La RDC est capable de produire un beau jeu, mais manque parfois de rigueur défensive.

Quel avenir pour ces deux sélections ?

Bénin : continuer à progresser

Pour Les Guépards, les objectifs sont :

Se qualifier plus régulièrement en CAN.

Franchir un cap en atteignant les demi-finales.

Développer des jeunes talents pour renouveler l’effectif.

RDC : revenir au sommet de l’Afrique

Les Léopards ont des ambitions plus élevées :

Gagner une troisième CAN.

Se qualifier pour une Coupe du Monde (dernière participation en 1974).

Stabiliser l’équipe avec une génération talentueuse (Bakambu, Bongonda, etc.).

Malgré un palmarès plus riche et une équipe plus compétitive que le Bénin, la RDC partage avec les Guépards une même ambition. Le Bénin progresse pas à pas, tandis que les Léopards visent à retrouver leur lustre d’antan. Deux outsiders prometteurs pour l’avenir du football africain.

