La CASB met la pétanque à l’honneur pour les 65 ans du Bénin

Le Président de la Confédération Africaine des Sports Boules (CASB), l’honorable El-Hadj Ibrahima Idrissou, a officiellement annoncé ce samedi 12 juillet 2025, devant la presse, au siège de la CASB, à Cotonou, la tenue des Nocturnes de la Pétanque, les 2 et 3 août 2025, en marge des festivités marquant le 65ᵉ anniversaire de l’indépendance du Bénin.

« C’est avec fierté que j’annonce solennellement la tenue, dans le cadre des festivités célébrant les * 65 ans de l’indépendance * du Bénin, * deux nocturnes exceptionnelles et historiques * de pétanque, programmées les 2 et 3 août 2025, sur l’esplanade de l’Amazone à Cotonou, * par notre Président de la République *, digne fils du Bénin et de l’Afrique, son Excellence Patrice Athanase Guillaume TALON », a indiqué le Président de la CASB.

Les Nocturnes de la Pétanque sont une initiative du Président de la République, Patrice Talon. Elles se dérouleront sur l’esplanade de l’Amazone les 2 et 3 août 2025, en marge des festivités du 65ᵉ anniversaire de l’indépendance du Bénin. Un événement à vivre pleinement dans le cadre de cette célébration.

L’implication de la presse peut transformer cette initiative béninoise en modèle pour toute l’Afrique.

« Grâce à votre plume, votre micro et votre caméra, le sport-boules se voit enfin dignement reconnu », a déclaré le Président Idrissou aux journalistes présents.

Il a insisté sur trois grands axes : valoriser les disciplines boulistiques au niveau local, régional et international ; mobiliser les meilleurs joueurs et les autorités politiques dans une ambiance festive et fraternelle ; et promouvoir la pétanque comme vecteur de lien social et de développement.

« Vous, hommes et femmes de presse, êtes les gardiens du temple boulistique, catalyseurs de cette dynamique. Sans vous, des initiatives du genre resteraient dans l’ombre », a-t-il souligné.

« Je peux affirmer du haut de cette tribune que votre engagement médiatique peut faire de cette initiative béninoise un modèle continental », a martelé le Président du CASB avant d’exhorter : « Relayer massivement cette annonce, dans vos éditions, à la radio, à la télévision et sur vos plateformes en ligne. »

« Encouragez d’autres gouvernements africains à suivre l’exemple du Bénin en intégrant des événements similaires dans leurs célébrations nationales. La pétanque, accessible à tous âges et pratiquée partout, peut devenir un vecteur de cohésion et de fierté pour nos peuples », a-t-il insisté.

Ce soutien affirmé de la CASB symbolise la montée en puissance des sports-boules comme instrument de diplomatie sportive et d’unité africaine. La pétanque ne se joue plus uniquement dans les quartiers : elle devient aujourd’hui le cœur battant de célébrations nationales, portée par une vision fédératrice et ambitieuse.

