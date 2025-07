TF1+ désormais disponible en Afrique Francophone

Depuis son lancement début 2024 en France, TF1+ a su s’imposer avec succès comme une destination de référence pour le divertissement sur le marché de la vidéo digitale, avec des milliers d’heures de programmes emblématiques du groupe TF1, complétée par des centaines de films et séries en illimité.

Après avoir séduit des millions de streamers en France, Belgique, Suisse et Luxembourg, la plateforme de streaming gratuite du Groupe TF1 poursuit son ambitieux déploiement international en étant désormais disponible dans 21 nouveaux pays d’Afrique francophone : Algérie, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée, Île Maurice, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, République Démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Tchad, Togo et Tunisie. La plateforme de streaming sera aussi prochainement accessible au Maroc.

20 000 heures de contenus premiums gratuits en illimité : du divertissement, des séries, du cinéma… et bien plus !

Avec l’objectif de proposer une nouvelle expérience du streaming premium à la française, TF1+ met à disposition des streamers d’Afrique francophone une offre de contenus riche et gratuite, destinée à tous les publics.

La plateforme proposera près de 20 000 heures de programmes disponibles à tout moment, en illimité, incluant du divertissement, des séries, du cinéma, ainsi que bien d’autres contenus conçus pour toute la famille, et ce gratuitement.

Un catalogue premium mêlant des émissions emblématiques de TF1 et des contenus exclusifs

Les utilisateurs peuvent dès maintenant profiter d’un catalogue de programmes premium unique et intergénérationnel, avec des émissions phares du groupe TF1 comme Koh-Lanta, Star Academy, Quotidien ou encore Secret Story.

La plateforme propose également le meilleur de la fiction française comme HPI et Brocéliande, des sagas quotidiennes emblématiques comme Plus Belle la Vie et Tout pour la Lumière, des offres de télénovelas avec L’Amour d’une mère ou encore Les Arômes du cœur, ainsi que des centaines de films et téléfilms.

TF1+, disponible en 4 écrans et la quasi-intégralité de l’univers Smart TV

Avec la volonté de créer une plateforme de streaming accessible immédiatement au plus grand nombre, le Groupe TF1 a noué des partenariats stratégiques pour faciliter le téléchargement de l’application et optimiser le référencement de TF1+ sur les écrans connectés des principaux constructeurs de Smart TV. Désormais disponible en 4 écrans (TV, ordinateur, smartphone et tablette), TF1+ est disponible sur une très large partie de l’univers Smart TV : Google TV, TV sous Android TV, Apple TV et Hisense, puis prochainement sur les TV Samsung et LG. L’offre Premium de TF1+ sans coupure publicitaire est également disponible sur l’ensemble des territoires concernés.

À propos de TF1+ LE STREAMING GRATUIT

TF1+ est la première plateforme de streaming gratuit, qui réunit chaque jour +4millions de streamers et jusqu’à 39 millions de streamers mensuels en France (Médiamétrie). TF1+, c’est plus de 30,000 heures de contenus de divertissement et information, premiums et familiaux, disponibles à tout moment et sur tous les écrans, avec plus de 300 séries française et internationales en intégralité, des centaines de grands films de cinéma gratuits, plus de 200 divertissements incontournables, des téléréalités, des séries quotidiennes, des télénovelas, des téléfilms, des contenus jeunesse… Les utilisateurs peuvent également bénéficier de l’agrégation de contenus tiers, attractifs et complémentaires, provenant d’Arte, la chaîne l’Équipe, Le Figaro TV et A&E Television Network. TF1+ révolutionne l’expérience de streaming gratuit avec des fonctionnalités innovantes telles que Top Chrono, offrant des résumés d’événements sportifs selon le temps disponible, et Synchro, un moteur de recommandation pour l’écoute conjointe. TF1+ est présent en France, Belgique, Suisse, Luxembourg et dans 22 pays d’Afrique francophone.

14 juillet 2025 par