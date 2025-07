23 personnes dont 03 femmes arrêtées dans un ghetto

Une équipe d’intervention du commissariat du 10e arrondissement de Cotonou a démantelé un ghetto au quartier Missèkplé ce dimanche 13 juillet 2025. 23 personnes dont 03 femmes ont été arrêtées, et une quantité non négligeable de produits psychotropes a été saisie.

Dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants, les éléments du commissariat du 10e arrondissement de Cotonou ont mené une opération au quartier Missèkplé ce dimanche 13 juillet 2025. L’opération dirigée en personne par le commissaire, et appuyée par les éléments des commissariats des 8e et 9e arrondissements de Cotonou selon la police, a permis d’interpeller 23 suspects dont 03 femmes. Les mis en cause s’adonnaient à la consommation de stupéfiants dans une concession abandonnée qu’ils ont transformée en ghetto. La fouille effectuée sur les lieux a permis de découvrir et de saisir une quantité non négligeable de chanvre indien, des produits pharmaceutiques contrefaits, des pipes et emballages de papiers blancs pour la consommation de produits psychotropes, renseigne la Police à travers une publication.

Elle précise par ailleurs que les personnes interpellées seront conduites à l’Office central de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs (Ocertid) pour être soumises à des tests urinaires et présentées ensuite au Procureur de la République.

F. A. A.

