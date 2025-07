Un redoutable malfrat neutralisé à Dogbo

La Police républicaine a mis hors de tout état de nuire, un redoutable malfrat dans la soirée de ce lundi 14 juillet 2025 à Tota, un arrondissement de la commune de Dogbo, dans le département du Couffo.

Lundi noir pour un malfrat connu pour des actes de cambriolage et de vol à main armée dans le département du Couffo et environ. Longtemps recherché par la police, il a été pris dans la soirée de ce lundi 14 juillet 2025.

Nos sources renseignent que c’est à la suite d’un mandat d’arrêt décerné contre lui, la Police s’est rendue à son domicile pour l’interpeller. L’homme, ayant vu les hommes en uniforme, a ouvert le feu. La riposte a été systématique, et il a été mortellement atteint.

F. A. A.

