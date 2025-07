Le Bénin se distingue dans le Rapport 2025 de la Banque mondiale

Le Bénin fait partie des pays les mieux notés selon le Rapport 2025 de la Banque mondiale sur l’évaluation des politiques et institutions nationales. Le pays a obtenu une note de 3,9, au-dessus de la moyenne de l’Association internationale de développement (Ida), qui est de 3,1, et celle de la région Afrique de l’Ouest (3,3).

L’évaluation des politiques et institutions nationales de la Banque mondiale, l’un des instruments d’appréciation de la qualité de la gouvernance et des réformes structurelles au sein des pays bénéficiaires de l’Association internationale de développement, a livré son rapport pour l’exercice 2024.

Selon le document publié par la Banque mondiale, le Bénin a obtenu la note 3,9 et se positionne au même rang que les pays tels que la Côte d’Ivoire, le Cap-Vert et le Kenya, et devant le Sénégal (3,6), le Cameroun ou le Ghana (3,4), ou encore le Nigeria (3,2).

Dans le domaine de la gestion économique, l’un des 4 grands indicateurs de cette évaluation, le Bénin a réalisé la plus grande performance avec la note 4,2. L’autre domaine dans lequel le Bénin s’en sort mieux dans cette évaluation, est celui des politiques en faveur de l’inclusion sociale et de l’équité, pour lequel il obtient une note de 4,0.

Cet indicateur regroupe plusieurs critères dont l’égalité des sexes, la justice dans l’utilisation des ressources publiques, la protection sociale, le renforcement du capital humain ou encore la durabilité écologique.

En matière de politiques structurelles, un indicateur qui évalue des aspects essentiels comme le commerce, le secteur financier et le cadre réglementaire des entreprises, le pays obtient un score honorable de 3,8.

Pour ce qui concerne le volet gestion et institutions du secteur public, la note de 3,7 attribué. Selon le Rapport de la Banque mondiale, si des avancées notables ont été enregistrées dans la mise en place de mécanismes visant à améliorer la qualité de la dépense publique, la mobilisation des recettes et la gouvernance budgétaire, des défis subsistent et sont liés à la qualité de l’administration publique, à la transparence et à la lutte contre la corruption.

F. A. A.

14 juillet 2025 par ,