Trois nouveaux ambassadeurs chez Agbénonci

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération M. Aurelien Agbénonci a reçu, le vendredi 28 février 2020, les copies figurées des lettres de créance de M. Azanaw Tadesse Abraha, Ambassadeur agréé d’Éthiopie près le Bénin ; de Joanna Tarnawska, Ambassadeur agréé de Pologne près le Bénin et de M. Jalel Trabelsi, Ambassadeur agréé de Tunisie près le Bénin.

Les pistes de coopération ont été scrutées entre M. Azanaw Tadesse Abraha, Ambassadeur agréé d’Éthiopie près le Bénin et le ministre Aurélien Agbénonci.

Les échanges avec M. Joanna Tarnawska, Ambassadeur agréé de Pologne près le Bénin a permis au ministre des Affaires étrangères de solliciter un renforcement des relations en matière économique et commerciale ainsi qu’un partenariat ambitieux dans la formation technique et professionnelle.

La diversification de la coopération à travers l’approfondissement des relations dans les domaines de la recherche en médecine, agriculture et Tic était au cœur des discussions entre le chef de la diplomatie béninoise et M. Jalel Trabelsi, Ambassadeur agréé de Tunisie près Bénin.

A.A.A



2 mars 2020 par