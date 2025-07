Le MK Party d’Afrique du Sud soutient le Plan d’autonomie et la souveraineté du Maroc sur son Sahara

Le parti Umkhonto weSizwe (MK Party) d’Afrique du Sud soutient la proposition marocaine d’autonomie et estime qu’elle garantit au Maroc sa souveraineté sur son Sahara. Cette déclaration a été faite, ce mardi 15 juillet 2025 à Rabat, par son leader M. Jacob Zuma, ex-Président de l’Afrique du Sud.

L’ex-Président de l’Afrique du Sud et leader du parti Umkhonto weSizwe (MK Party) a exprimé, ce mardi à Rabat, le soutient de son parti pour la proposition marocaine d’autonomie du Sahara marocain. M. Jacob Zuma a déclaré que cette initiative "permettra une gouvernance locale significative par les populations de la région du Sahara, tout en garantissant au Maroc sa souveraineté sur le Sahara".

Cette position du leader du MK Party a été exprimée dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.

M. Zuma a ajouté que le MK Party "reconnaît le contexte historique et juridique qui renforce la revendication du Maroc sur le Sahara" et "estime que les efforts du Maroc pour recouvrer sa pleine intégrité territoriale s’inscrivent dans la continuité de l’engagement du MK Party à préserver la souveraineté et l’unité des États africains".

Tout en reconnaissant "le soutien international et continental croissant que la proposition marocaine d’autonomie a reçu ces dernières années", M. Zuma a estimé que la proposition d’autonomie "offre une voie équilibrée qui favorise la stabilité, la paix et le développement dans la région". M

L’ancien chef de l’Etat sud africain appelle "la communauté internationale à soutenir le plan d’autonomie du Maroc, qui constitue un moyen efficace d’assurer la paix, la stabilité et la prospérité du peuple du Sahara".

"Approfondir le lien historique entre nos deux pays"

"Les relations entre nos deux pays recèlent un grand potentiel de développement", a-t-il souligné, en expliquant la position politique prise par son parti contenue dans le document "un partenariat stratégique pour l’unité africaine, l’émancipation économique et l’intégrité territoriale : Maroc", publié le mois dernier.

Dans ce document, a-t-il ajouté, "notre parti a abordé tous les éléments essentiels qui donneront un nouvel élan aux relations bilatérales, afin de servir les intérêts mutuels de nos deux nations, tout en s’efforçant de créer un modèle d’excellence africaine".

Ce document réaffirme que le Sahara "faisait partie du Maroc avant la colonisation espagnole à la fin du XIXe siècle. De ce fait, il fait partie intégrante du Maroc depuis des siècles. La revendication marocaine est antérieure à la colonisation et trouve son origine dans l’allégeance des tribus au Trône Marocain".

C’est pourquoi, il en appelle à la communauté internationale à "prendre en compte les liens historiques de la région avec le Maroc et les intérêts légitimes du peuple marocain à maintenir son intégrité territoriale".

Le document rappelle, aussi la Glorieuse Marche Verte, "un acte de décolonisation et témoignage des liens historiques entre le Maroc et son Sahara" et "un mouvement de libération unique et non violent" où "plus de 350.000 Marocains non armés sont entrés au Sahara pour reconquérir leurs terres".

M. Jacob Zuma a rappelé sa "rencontre historique", au moment où il était Président de l’Afrique du Sud, avec Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2017, en marge du Sommet UA-UE en Côte d’Ivoire, qui avait "donné un nouvel élan aux relations bilatérales entre nos deux pays".

"Nous sommes ravis et honorés d’être ici à Rabat pour approfondir le lien historique entre nos deux pays, né à l’époque de la lutte contre l’Apartheid", a souligné l’ex-Président sud-africain.

L’ancien président sud africain n’a pas manqué de rappeler que le "grand dirigeant Nelson Mandela a suivi sa formation au Maroc (Oujda) en 1962 et a bénéficié d’un soutien financier et militaire qui a ensuite été étendu au mouvement de libération en Afrique du Sud et sur le continent".

M. Jacob Zuma est en visite au Maroc à la tête d’une délégation du MK Party. Au cours de son séjour, il va rencontrer plusieurs acteurs politiques marocains.

15 juillet 2025 par