Alerte sur la mort massive de produits halieutiques à Glazoué

Le maire de la commune de Glazoué invite les populations à « s’abstenir, et ce jusqu’à nouvel ordre, de la consommation, de l’achat et de la vente des produits halieutiques (poissons et autres) issus » de la mort massive causée par « l’ouverture de vanne du bassin de rétention des eaux usées du canal de l’usine Sucobe dans le fleuve Ouémé ».

Dans le souci de préserver la santé des populations, le maire de la commune de Glazoué, dans un communiqué en date du 1er juillet 2021, et signé du premier adjoint au maire Dieudonné Agbara, informe que « l’ouverture de vanne du bassin de rétention des eaux usées du canal de l’usine Sucobe dans le fleuve Ouémé engendre la mort massive des produits halieutiques ».

L’autorité communale invite les populations à « s’abstenir, et ce jusqu’à nouvel ordre, de la consommation, de l’achat et de la vente des produits halieutiques (poissons et autres) issus » de cette mort massive.

Selon le communiqué, toute personne peut se rapprocher du médecin-chef de la commune de Glazoué ou du commissariat de police le plus proche pour avoir des informations complémentaires sur la situation.

M. M.

1er juillet 2021 par