Deux présumés assassins tués après le meurtre d’une femme

Deux jeunes hommes ont été victimes de vindicte populaire à Ottola, une localité de la commune de Savalou, dans le département des Collines. Ils sont accusés d’avoir commis le meurtre d’une jeune revendeuse dans la localité.

Ottola sous le choc de meurtres successifs. Dans cette localité de la commune de Savalou, une jeune revendeuse a été assassinée et enterrée dans un champ le jeudi 10 juillet 2025. La victime, apprend-on, s’est rendue dans le champ pour chercher des légumes quand elle a été attaquée et tuée par de présumés assassins qui l’ont enterrée sur les lieux du crime.

N’ayant plus de ses nouvelles, ses proches après avoir multiplié les recherches sans résultat, ont consulté l’oracle qui leur a indiqué l’endroit où se trouvait sa dépouille. Ses derniers se rendent alors sur le lieu indiqué, creusent et découvrent le corps de la jeune femme. Ils étaient là lorsque les deux jeunes présumés auteurs du meurtre ont débarqué sur les lieux.

Les parents de la victime, soutenus par la foule présente, règlent leurs comptes avec les deux jeunes. Le temps que la police arrive sur les lieux, les deux présumés assassins avaient déjà été éliminés.

Selon la législation béninoise, nul n’a le droit de se faire justice. Mais certains citoyens, en méconnaissance des textes et lois de la République, continuent de se faire justice. Une enquête devrait être ouverte pour faire la lumière sur ce dossier.

F. A. A.

16 juillet 2025 par ,