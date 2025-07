La CDC Bénin renforce la sensibilisation de son capital humain aux enjeux climatiques

La première édition de la Semaine du Développement Durable organisée par la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin) a pris fin, samedi 5 juillet 2025 à Epitech Bénin, avec un atelier pédagogique et interactif intitulé : La Fresque du Climat. Cette activité a marqué les esprits et renforcé la conscience écologique du capital humain de l’Institution.

Renforcer la prise de conscience des participants sur les enjeux climatiques et surtout leur engagement à adopter des gestes éco-responsables en faveur de la conservation de la biodiversité. C’est dans cette dynamique que s’est déroulée « La Fresque du Climat », animée par la Fondation Gnidehoue. L’atelier, à la fois ludique, collaboratif et instructif, a permis au capital humain de la CDC Bénin de retracer les liens de cause à effet entre l’activité humaine et les dérèglements climatiques.

« Quand nous venons à une fresque, il n’y a pas de formateur, ni de connaisseurs. L’idée est de mettre l’intelligence de tous à contribution pour tirer une bonne partie de l’information. (...) À la fin, il faudrait que chaque participant prenne conscience et s’engage pour un changement de comportement à long terme », a expliqué, Michael Houansou, animateur bénévole à la Fondation.

Guidés par des animateurs, les participants répartis en groupes ont été amenés à associer des cartes à différentes composantes du changement climatique. Une seconde partie de l’atelier a permis à chaque participant de partager leur émotion et de s’engager à des changements concrets. « J’ai toujours eu une idée sur les challenges liés au réchauffement climatique, mais j’avoue que cette activité m’a permis de mieux comprendre les conséquences des actes de l’activité humaine », a confié Gilles Sanni, agent à la CDC Bénin. Il est important selon lui, que les enfants prennent part à ce type d’activité afin d’en savoir davantage sur le changement climatique. « Il faut que les enfants comprennent réellement pourquoi les conséquences sont liées pour qu’on puisse changer les habitudes de vie », a soutenu Gilles Sanni.

Pour Arsène Fado, cette activité vient également renforcer sa compréhension sur le changement climatique. « J’ai retenu que ce sont les conséquences de nos activités en tant qu’être humain qui sont à l’origine des conflits en raison de la raréfaction des ressources », a-t-il déclaré. Arsène Fado s’engage à sensibiliser ses collègues et proches sur les conséquences des activités humaines sur l’environnement.

Élève en classe de 4e, Bright Agossadou, fils d’un agent de la CDC Bénin, a apprécié l’atelier de sensibilisation. Il s’engage à partager les notions reçues dans son entourage scolaire : « Je vais transmettre tout ce que j’ai appris à mes camarades à travers les discussions et en essayant de les sensibiliser. Je peux leur proposer certaines solutions comme le recyclage, le reboisement et autres ».

La CDC Bénin, un investisseur socialement responsable

La première édition de la Semaine du Développement Durable permet de contribuer à l’amplification de l’impact économique, social, et environnemental de la CDC Bénin conformément à l’axe 3 de sa feuille de route WEZIZA 2024-2025. « La

Caisse des Dépôts et Consignations est un acteur incontournable du paysage bancaire et financier du Bénin, mais a également un mandat en termes de contribution aux actions de lutte contre le changement climatique », a déclaré sa Directrice Générale, madame Maryse Lokossou.

À l’en croire, la CDC Bénin a déjà entamé des actions concrètes, notamment avec la Facilité Verte, et en se formant pour "verdir" ses projets. Elle a fait ressortir le dilemme entre exigence environnementale et réalités économiques, notamment pour les investisseurs locaux déjà en difficulté pour financer des projets classiques. Les conditionnalités climatiques (souvent imposées pour accéder à des financements verts) deviennent alors une charge supplémentaire.

Maryse Lokossou a insisté sur la nécessité d’accompagner les acteurs économiques pour qu’ils ne soient pas laissés seuls, face à ces exigences environnementales. « Il faut qu’on puisse les accompagner à identifier les leviers, les financements, les alternatives », a-t-elle déclaré.

En dehors de la Fresque du Climat, la CDC Bénin a organisé trois autres activités majeures à savoir une campagne de don de sang, un challenge écolo ‘’Zéro déchets plastiques’’ et un circuit à vélo dans Cotonou. Les activités organisées permettent de renforcer la responsabilité sociale de la CDC Bénin, mais également de contribuer activement à l’atteinte des objectifs de développement durable.

Akpédjé Ayosso

16 juillet 2025 par ,