10 opérateurs installés pour l’exploitation de l’or

Le ministre de l’Eau et des Mines est reçu sur l’émission « Gouvernement en action », lundi 13 juin 2022. Samou Séïdou Adambi a présenté les actions menées dans son secteur.

L’or est découvert à Banikoara, Sinendé, et Djougou. « A Banikoara, on a déjà installé deux opérateurs pour démarrer l’exploration, faire la recherche pour confirmer l’étendue puis la teneur. A Natitingou et à Perma, on a délimité des périmètres sur lesquels nous avons installé environ 8 opérateurs. Les résultats sont bons », a déclaré Samou Séïdou Adambi, lundi dernier, sur l’émission « Gouvernement en action ».

Les opérateurs sont également installés pour la valorisation du marbre et des pierres ornementales.

Selon le ministre de l’Eau et des Mines, le gouvernement a déjà investi 1 000 milliards FCFA pour rendre l’eau potable accessible aux populations aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain. Même si tous les besoins ne sont pas encore couverts notamment à Cotonou et ses périphéries, dans certaines régions de l’Atacora, l’Alibori et une partie du Borgou, des progrès ont été réalisés, a expliqué Samou Séïdou Adambi.

La construction du barrage d’Ayédjoko d’une capacité de 2 millions de m³ est prévu dans les Collines à Glazoué, Savè et Dassa-Zoumè.

« Aujourd’hui, la décision a été prise de partir du barrage de Lifo à Glazoué (12 millions de m³), situé à environ 30km du centre de Savalou, pour alimenter toute cette commune », a ajouté le ministre.

