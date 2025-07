Ecobank propulse l’entreprenariat féminin avec la nouvelle version ‘’Ellever’’

Après une première version en avril 2021, Ecobank Bénin a procédé, à l’instar d’autres filiales du Groupe Ecobank, au lancement de la version améliorée du Programme ‘’Ellever’’, une initiative qui vise à aider les entrepreneures africaines à prospérer dans leurs affaires. La cérémonie officielle de lancement a eu lieu, vendredi 27 juin 2025, au Golden Tulip Hôtel à Cotonou.

A travers le programme ‘’Ellever’’, le Groupe Ecobank se porte garant pour soutenir la femme africaine dans ses initiatives de création de richesse (PME/PMI).

Une version améliorée dudit programme a été présentée aux cheffes d’entreprises à Cotonou, ce vendredi 27 juin 2025. Cette nouvelle version selon Mme Yasmine SEFOU, Manager du Programme et Cheffe Division PME/PMI à Ecobank, permet de répondre à quatre (04) préoccupations fondamentales des entrepreneures africaines. Il s’agit des besoins d’accès au financement et aux marchés, des opportunités de réseautage, et des besoins en termes de perfectionnement (formations, partenariats, etc.).

Dans l’exposé présenté au cours de la cérémonie officielle de lancement, elle a rappelé les critères d’appartenance à la nouvelle offre. Selon le Manager du Programme, une entreprise qui souhaite souscrire à l’offre ‘’Ellever’’ doit soit être créée par une femme, soit 50% des actions de l’Entreprise sont détenues par une femme. Le second critère est celui relatif à la direction. « Si sur 10 personnes au niveau du Conseil d’administration ou de direction, il y a au moins 2 femmes, l’entreprise est d’office qualifiée ‘’Ellever’’. Le pourcentage de femmes employées au sein de l’entreprise est également un critère d’appartenance ; et à partir de 30% de femmes, l’entreprise est d’office qualifiée. Le dernier critère est celui de la consommation. Si l’entreprise fabrique des produits à consommation féminine, elle est d’office qualifiée ‘’Ellever’’, a expliqué Mme Yasmine SEFOU.

‘’Ellever’’ est « une solution complète » pour accompagner les femmes à toutes les étapes de leur vie et celles de leurs entreprises, a-t-elle ajouté. Mme Yasmine SEFOU n’a pas manquer d’évoquer les avantages tels que l’accès à des accompagnements non financiers, au financement, au marché, à l’amélioration des compétences, la visibilité, et le mentorat qui est une innovation par laquelle la Banque recherche des entreprises ayant déjà réussi dans leur domaine pour accompagner celles naissantes.

Le réseautage va se poursuivre, mais Ecobank, rassure la Cheffe Division PME/PMI, va digitaliser ses services à travers des applications leur permettant de faire toutes transactions en un clic. Cette version améliorée de ‘’Ellever’’ à l’en croire, a fait tomber toutes les « barrières traditionnelles ; ceci, grâce à des fonctionnalités telles que des prêts sans garantie (jusqu’à 30 millions de francs CFA), de meilleures garanties de risque, et un mentorat personnalisé.

Une version alignée sur la stratégie de croissance et de transformation de la Banque

La nouvelle version du programme ‘’Ellever’’ selon la Directrice financière, représentant le Directeur général, est alignée sur la stratégie de croissance, de transformation et de rendement de Ecobank, et permettra d’accroître le soutien aux femmes entrepreneurs africaines.

Après avoir mis en lumière le rôle important de la femme africaine dans le processus de création de richesse, sa capacité à bien gérer, et les difficultés auxquelles elle est confrontée, Ecobank, rassure Reine GUENDEHOU, entend mettre en valeur le « large potentiel » inexploité qu’elles représentent. «

Les PME dirigées par des femmes ne peuvent atteindre leur plein potentiel que si elles sont véritablement accompagnées comme des citoyennes économiques à part entière », a-t-elle souligné évoquant l’objectif fondamental du Groupe, celui de contribuer au développement économique et social du continent africain ; un idéal qui ne peut se concrétiser que grâce à l’autonomisation des femmes entrepreneures et des entreprises axées sur les femmes. D’où le Programme ‘’Ellever’’ dont la version améliorée apporte des propositions de valeurs améliorées associant des services financiers et non financiers conçus pour donner aux femmes les moyens d’agir dans tous les traitements et facettes de leur vie. « Elle nous permettra de rester pertinent, d’améliorer notre compétitivité sur le marché et de visualiser notre clientèle », a poursuivi la Directrice financière réitérant l’engagement de Ecobank à offrir une valeur exceptionnelle aux femmes entrepreneurs et dirigeantes d’entreprises. Ellever nouvelle version soutient l’objectif du Groupe Ecobank à promouvoir l’égalité des genres et contribuer au développement durable, a-t-elle indiqué ouvrant les travaux au nom du Directeur Général.

Cette offre de Ecobank renforce l’inclusion financière, et saute les barrières qui entravent le développement des activités au niveau de la gente féminine. Elle se positionne comme un levier important de développement des activités économiques à l’échelle nationale, et par-delà, tout le continent africain.

La cérémonie officielle de lancement de cette nouvelle version de ‘’Ellever’’ s’est achevée avec un panel de discussion sur l’accès au financement, l’accès au marché et la problématique de formalisation des entreprises.

Quelques images de la cérémonie

F. A. A.

2 juillet 2025 par ,