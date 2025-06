Un marché commun Bénin-Nigeria annoncé à la session de la CEDEAO

Le président béninois Patrice Talon a annoncé, le 20 juin 2025, une intégration économique entre le Bénin et le Nigeria. C’est lors du sommet des chefs d’État de la CEDEAO.

A Abuja devant les autres chefs d’Etats de la CEDEAO, Patrice Talon a révélé un projet d’intégration économique entre le Bénin et le Nigéria. « J’ai récemment envoyé mon ministre des Finances porter un message au Président Tinubu pour la préparation de ce sommet », a indiqué le président béninois.

Ce message, selon Talon, n’était pas anodin. Il portait une demande claire, presque solennelle.

« J’ai prié le Président Tinubu d’accepter que le Bénin et le Nigeria soient les pionniers du passage à un nouveau palier en termes d’intégration », a poursuivi Patrice Talon.

Les deux chefs d’État seraient déjà d’accord sur l’essentiel.

« Je voudrais prendre toute la salle à témoin, ainsi que les citoyens du Bénin et du Nigeria, que le Président Tinubu et moi sommes d’accord pour que le Bénin et le Nigeria intègrent effectivement leurs économies ».

Selon le Chef d’Etat béninois, il ne s’agit plus seulement de déclarations d’intention. Le travail est lancé.

« Nous avons donné les consignes nécessaires à nos divers collaborateurs », a indiqué Patrice Talon.

