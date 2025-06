Consolider une presse économique plus professionnelle et engagée

La première édition du colloque sous-régional sur le journalisme économique dans l’espace UEMOA s’est déroulée du 25 au 27 juin 2025 à Abidjan en Côte d’Ivoire autour du thème : « Le journalisme économique à l’ère des mutations technologiques et de l’intégration régionale : défis, opportunités et perspectives pour l’UEMOA ».

Organisé par la Plateforme Médias UEMOA en partenariat avec la Commission de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), cet événement a rassemblé plus de 100 participants issus des huit États membres, comprenant des journalistes spécialisés, des universitaires, des experts, ainsi que des représentants des institutions communautaires, du secteur privé et de partenaires techniques.

Durant trois jours d’échanges riches et structurés, les débats ont porté sur les multiples défis posés par les mutations technologiques, l’intelligence artificielle, les nouveaux modèles économiques des médias et la nécessité de renforcer la coopération institutionnelle.

Plusieurs panels ont permis d’aborder en particulier :

– le besoin crucial de formation continue et de spécialisation des journalistes économiques ;

– l’encadrement éthique de l’usage des technologies numériques dans les rédactions ;

– les stratégies de diversification des sources de financement des médias ;l

– la faible représentation des femmes dans le journalisme économique et les pistes pour y remédier ;

– le rôle clé de la presse dans la vulgarisation des réformes, politiques, programmes et projets régionaux.

Le colloque a été marqué par des appels unanimes à la création de conditions idoines pour le rayonnement du journalisme économique dans la sous-région.

Au nom du président de la Commission de l’UEMOA, parrain de l’événement, M. Gustave Diasso, représentant résident de la Commission en Côte d’Ivoire, a salué l’initiative portée par la Plateforme Médias UEMOA.

Il a réaffirmé la sollicitude constante de l’institution communautaire envers cette plateforme et confirmé l’engagement de la Commission à accompagner la mise en œuvre des recommandations issues des travaux, afin de consolider une presse économique crédible, professionnelle et résolument tournée vers les enjeux de l’intégration régionale.

Au terme des travaux, une série de recommandations a été adoptée, structurée autour de cinq axes prioritaires : formation, diagnostic sectoriel, innovation économique, encadrement éthique et partenariats institutionnels.

Le colloque a également entériné la création du Prix du journalisme économique de l’UEMOA, une distinction annuelle destinée à valoriser les meilleures productions journalistiques portant sur les enjeux macroéconomiques, les politiques communautaires, l’intégration régionale et la gouvernance économique.

La Plateforme Médias UEMOA s’engage à traduire ces recommandations en une feuille de route opérationnelle qu’elle soumettra aux institutions communautaires et aux partenaires techniques. Cette initiative marque un tournant décisif dans la structuration d’un réseau régional dynamique de journalistes économiques, porteur d’initiatives collectives et de standards élevés de qualité.

29 juin 2025 par ,