Les Stablecoins mènent la charge des cryptomonnaies en Afrique

À une époque où l’autonomisation financière est primordiale, l’Afrique connaît une remarquable augmentation de l’adoption des stablecoins, qui s’apprêtent à remodeler le paysage économique du continent. La cryptomonnaie, autrefois un simple mot à la mode, est devenue une force indispensable pour l’innovation et l’inclusion financières. Parmi ces monnaies numériques, les stablecoins sont apparus comme un phare de stabilité et d’accessibilité, offrant de nombreux avantages tant aux particuliers qu’aux entreprises.

Yellow Card - l’infrastructure de stablecoins à la croissance la plus rapide pour les particuliers et les entreprises en Afrique, présente dans plus de 20 pays - a majoritairement contribué à l’impact positif des stablecoins sur la transformation numérique et l’inclusion financière.

Adoption et Évolutivité

Selon un rapport d’Emurgo Africa, entre 2021 et 2022, l’Afrique a connu une augmentation spectaculaire de 1200% de l’adoption des cryptomonnaies et en 2024, les rapports montrent que les stablecoins représentent désormais plus de 40% des transactions sur le continent. Cependant, pour mieux comprendre cette croissance significative, nous devons analyser les facteurs contributifs concernant l’adoption et les cas d’utilisation.

"Si nous comparons l’adoption des cryptomonnaies en Afrique à celle de l’Occident, nous remarquons des différences distinctes dans les besoins et les habitudes d’utilisation des clients. En Occident, les cryptomonnaies sont principalement utilisées pour l’investissement et le trading, tandis qu’en Afrique, elles servent de protection contre l’inflation et de moyen pour les paiements transfrontaliers. De nombreux Africains recherchent la stabilité, ce que les stablecoins fournissent incontestablement," a déclaré John Colson, CMO de Yellow Card.

Les stablecoins sont alimentés par la technologie blockchain et indexés sur des monnaies stables. Diverses blockchains cherchent des moyens de rendre leur accès moins coûteux par rapport aux moyens traditionnels d’envoi d’argent. Cette mission motive l’innovation derrière des réseaux comme Solana, dont le réseau permet d’accéder aux stablecoins de manière plus économique et plus facile - avec des frais de réseau bas et des temps de transaction plus rapides.

Dans le cadre de ses efforts continus pour améliorer l’accessibilité et la commodité dans le monde des cryptomonnaies, Yellow Card a ajouté le support de l’USDC sur la blockchain Solana.

Peter Mureu, Directeur Marketing de Yellow Card, a exprimé son enthousiasme en déclarant : "Nous sommes ravis d’exploiter le réseau Solana pour apporter les avantages des stablecoins et des cryptomonnaies aux utilisateurs africains. Le réseau Solana a joué un rôle central dans l’adoption des stablecoins à travers l’Afrique avec un nombre de transactions élevé tout en maintenant la décentralisation grâce à des approches innovantes."

Regard vers l’Avenir

L’un des principaux défis de l’industrie est centré sur les cadres réglementaires, spécifiques à chaque pays, qui cherchent à trouver un équilibre entre la promotion de l’innovation et la garantie de la protection des consommateurs et de la stabilité financière. La poursuite des conversations avec les organismes de réglementation, le gouvernement et la participation aux bacs à sable (sandboxes) ainsi que le partage des connaissances sont des facteurs essentiels pour créer une industrie réussie et durable.

Un autre défi notable réside dans l’évolutivité et la rentabilité des réseaux blockchain, en particulier pour gérer la demande croissante de stablecoins en Afrique. La technologie blockchain de Solana est déterminante pour relever ce défi en s’assurant que les stablecoins peuvent efficacement répondre aux besoins des clients africains.

L’éducation reste un facteur important dans l’écosystème et Yellow Card mène de nombreuses initiatives pour favoriser l’inclusivité et briser les barrières de la compréhension et de l’accès. Parmi leurs initiatives, on trouve l’accès gratuit à Yellow Card Academy , le programme d’Ambassadeurs de Marque, des webinaires et de nombreux événements sur le terrain.

Alors que l’Afrique continue d’adopter les cryptomonnaies et les stablecoins, les solutions innovantes sont appelées à jouer un rôle central dans le remodelage du paysage financier, favorisant la stabilité économique et améliorant l’inclusion financière à travers le continent. Yellow Card est prêt à jouer un rôle pivot dans la formation du prochain chapitre de l’évolution financière de l’Afrique.

Par Rutendo Nyamuda, Directrice, Communications de Marque, Yellow Card

21 juin 2025