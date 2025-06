Une nouvelle ère s’ouvre à FABRIMETAL Bénin avec le Dg Baalbaki

Le nouveau Directeur Général de Fabrimétal Bénin, filiale béninoise du Groupe MMD STEEL, Salim Baalbaki a été présenté officiellement aux partenaires, acteurs du secteur industriel, personnel, représentants d’institutions et médias. C’est lors d’une conférence de presse suivie d’un cocktail dinatoire, mercredi 25 juin 2025, à l’hôtel Golden Tulipe Le Diplomate à Cotonou. La rencontre a permis de dévoiler la vision renouvelée de l’entreprise et les grandes orientations stratégiques à venir.

Lors de la cérémonie, mercredi 25 juin 2025 à Cotonou, Noorali Manji, président du groupe MMD, maison-mère de Fabrimétal, a salué l’arrivée d’un DG doté de trente années d’expérience dans le domaine de la sidérurgie. « Nous avons une confiance totale en ses capacités à relever les défis à venir, à renforcer nos partenariats, à stimuler l’innovation et à insuffler une nouvelle dynamique à Fabrimétal Bénin ».

Samer Mansour, DG sortant, a salué la continuité d’un rêve né en 1961 : celui de bâtir une Afrique forte avec des matériaux solides et fiables. Il rappelle que Fabrimétal est aujourd’hui présent dans 9 pays africains, avec plus de 740 000 tonnes d’acier vendues en 2024, et 5500 collaborateurs. L’entreprise ambitionne, selon lui, d’élargir sa gamme de produits, d’étendre sa présence géographique, de produire et vendre 1 million de tonnes d’acier en 2030.

En ce qui concerne l’aventure béninoise, elle a commencé en 2023, avec déjà 40 % de parts de marché, plus de 500 emplois créés et une capacité installée de 120 000 tonnes.

L’usine béninoise est la seule à produire du fer FE500, essentiel pour les fondations robustes. Fabrimétal Bénin participe déjà à des chantiers d’envergure : extension des bassins portuaires, logements sociaux, centre d’affaires maritimes, ou encore musée international du Vodun.

Bâtir un écosystème de la construction durable

Le nouveau DG, Salim Baalbaki entend accélérer la transformation et l’expansion du secteur industriel au Bénin grâce à « l’innovation, la persévérance et une vision claire ». Son ambition est d’anticiper les besoins du marché, renforcer les liens avec les distributeurs, développer des produits durables et à forte valeur ajoutée. Il s’engage à optimiser la performance industrielle et à réduire l’empreinte carbone. La marque FMB, symbole de qualité locale, restera au cœur de la stratégie.

Salim Baalbaki veut faire de Fabrimétal un acteur de référence au Bénin et dans la sous-région. « La sidérurgie est un pilier de développement. Nous devons viser l’excellence, anticiper les besoins, et construire des solutions durables ».

La stratégie du nouveau DG de Fabrimétal Bénin repose sur trois piliers : l’excellence opérationnelle, avec un engagement fort pour la fiabilité, la qualité constante et une gestion rigoureuse des processus ; l’innovation durable, visant à réduire l’empreinte carbone et à proposer des produits à haute valeur ajoutée ; enfin, la proximité avec les clients et partenaires, grâce à une approche sur-mesure, une écoute attentive et des relations basées sur la transparence. « Chaque barre d’acier que nous produisons est une promesse de sécurité et de durabilité pour les générations futures », a ajouté Salim Baalbaki.

DUFERCO, un partenaire de poids

Présent à la cérémonie, Thomas Pouzet, senior trader du géant DUFERCO, a confirmé la solidité de la collaboration avec Fabrimétal. « Le Bénin est dynamique, rigoureux et tourné vers la qualité. Fabrimétal en est un digne représentant ». DUFERCO, un des leaders mondiaux du trading d’acier (14 millions de tonnes par an), a vu dans Fabrimétal un partenaire fiable. « Nous ne cherchons pas que des producteurs. Nous cherchons des alliés qui partagent nos standards d’excellence », a-t-il indiqué.

Après plusieurs années de collaboration, DUFERCO se dit prêt à renforcer ce partenariat industriel et accompagner le développement de Fabrimétal dans un marché africain en pleine ébullition.

La cérémonie fut aussi l’occasion de saluer les efforts du gouvernement béninois, notamment à travers les représentants des ministères de l’Économie, de l’Industrie et du Cadre de Vie.

Fabrimétal s’inscrit résolument dans la dynamique portée par l’État pour booster le tissu industriel national, créer des emplois qualifiés et valoriser les ressources locales. « Le fer, ce n’est pas qu’un matériau. C’est la base d’un pays qui se construit », a résumé Salim Baalbaki.

A propos de Fabrimétal Bénin

Fabrimétal bénin est une filiale du groupe MMD STEEL. Créé en 2006, le groupe MMD est un acteur incontournable de la sidérurgie en Afrique subsaharienne. Il est présent en RDC, au Rwanda, en Angola, au Ghana, au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal, et au Bénin.

MMD accumule plusieurs décennies d’expérience dans la production de fer à béton dans l’Afrique subsaharienne. Au fil du temps, le groupe a acquis la maîtrise des compétences techniques et le savoirfaire nécessaire à la production d’armatures aux normes internationales.

Grâce à sa technologie TMT, Fabrimétal fournit le meilleur fer à béton au marché béninois. Une technologie qui consiste à faire subir un choc thermique à la production, par le réchauffement et le refroidissement instantané.

Productrice d’acier cent pour cent fabriqué au Benin, Fabrimétal Bénin s’impose par le respect des normes internationales, la qualité de son acier testé et certifié par plusieurs structures indépendantes dont la SNERTP, Bureau Véritas.

