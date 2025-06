La CCI Bénin réunit des entreprises autour de la gestion de la maintenance

Le Président de la commission formation CCI Bénin, Christian MONDJANNAGNI a procédé, mardi 24 juin 2025, à l’ouverture officielle du séminaire axé sur le thème : « Gestion de la maintenance : un levier stratégique pour booster la performance industrielle au Bénin ». Le séminaire qui se tient à l’hôtel Azalai de Cotonou, est organisé en partenariat avec l’Université Mohamed 6 Polytechnique TECHNIX.

Des chefs d’entités industrielles, responsables à divers niveaux des entités industrielles ont pris part du 24 au 25 juin 2025, à un séminaire sur la gestion de la maintenance. Selon le Président de la commission formation CCI Bénin, Christian MONDJANNAGNI, ce séminaire vise à accompagner les entités industrielles pour une démarche proactive, tournée vers la performance, l’innovation et la durabilité.

Depuis 2016, souligne-t-il, les réformes conduites par le Gouvernement du Bénin ont induit des améliorations notables dans la structure économique de notre pays. « S’appuyant sur les fruits de cet engagement qui s’est traduit par un essor industriel réel de notre pays, nous, acteurs du secteur, sommes déterminés à travailler pour améliorer les performances au niveau de nos entités industrielles, et de ce fait, renforcer note compétitivité sur le plan régional et sur la sphère mondiale », a déclaré Christian MONDJANNAGNI.

La maîtrise de la gestion de la maintenance permet entre autres de fiabiliser les équipements, de réduire les arrêts non planifiés dans le fonctionnement des installations, et in fine de préserver la qualité des produits sur le marché. Le séminaire est animé par les experts Tarik TALIBI, Omar MOUTTAQUI, et Houda BACHRAOUI.

Le Président de la commission formation CCI Bénin, Christian MONDJANNAGNI espère qu’à l’issue du séminaire, les participants adopteront une nouvelle approche de la maintenance, en passant de la logique de « maintenance subie à la logique de « maintenance stratégique », créatrice de valeur.

La CCI Bénin au cœur de l’accompagnement des entreprises à travers l’IRAE

Ce séminaire a été également l’occasion pour la CCI Bénin de présenter aux participants son Institut pour le Renforcement de l’Accompagnement Entrepreneurial (IRAE-CCI Bénin). Cet Institut a pour mission principale de renforcer les capacités des entreprises et de soutenir le développement de l’entrepreneuriat au Bénin. « Nos formations sont spécifiques et adressées aux entreprises. C’est pour ça que la gestion de la maintenance qui fait partie de la vie de l’entreprise nous intéresse aujourd’hui », a déclaré Patrice ADJIWANOU, Responsable IRAE-CCI Bénin.

L’IRAE, informe-t-il, offre également des formations de courte durée ainsi que celles axées sur des approches spécifiques (Approche GERME ; SME Loupe). « Nous avons aussi en notre sein, un programme qui accompagne les jeunes entrepreneurs qu’on appelle ‘’Parcours de l’entrepreneur’’. Ce parcours a été un manque dans l’écosystème entrepreneurial béninois. La CCI Bénin a tout fait pour mettre en place ce dispositif », a affirmé Patrice ADJIWANOU. Grâce à l’IRAE, les entreprises peuvent donc bénéficier d’un accompagnement personnalisé et renforcer leurs compétences pour s’inscrire durablement dans une dynamique de performance.

Akpédjé Ayosso

26 juin 2025 par ,