Une étoile encore pour UBA Bénin. La filiale du Groupe United Bank for Africa au Bénin s’illustre à nouveau en remportant, au titre de 2025, le prix de Banque leader de la transformation digitale au Bénin. Ce prix décerné Boston Brand and Research & Media à l’occasion des Global Brand Frontier Awards 2025 vient saluer des avancées révolutionnaires en matière de digitalisation dans le secteur bancaire au Bénin …

Un autre laurier pour UBA BENIN en ce 1er semestre de 2025. Après son sacre de banque de l’année en 2024, la filiale du Groupe UBA au Bénin s’est adjugée la distinction de banque leader de la transformation digitale au Bénin.

Ce prix est l’aboutissement d’un processus d’évaluation méticuleux dont a fait preuve UBA BENIN. Ce processus, fondé sur des avancées révolutionnaires en matière de numérisation et de prestation de services axés sur la technologie, a positionné la banque en tant que pionnier du changement dans le secteur financier au Bénin.

En effet, UBA Bénin contribue de façon remarquable aux efforts de digitalisation du secteur financier au Bénin en améliorant ses produits et solutions numériques pour donner un accès facile aux services financiers formels. Ces dernières années, elle a bâti sa stratégie autour de ses atouts en tant que banque à forte dominance digitale. Ses offres et services qu’elle propose sont éloquentes en la matière.

De l’usage d’application mobile pour l’ouverture de comptes bancaires de façon instantanée au développement d’un système de paiement mobile (une première porté par une banque du Bénin) à fort services à valeur ajoutée, en passant par l’émission de cartes prépayées véritable outil de paiement et autres transactions numériques, et de services financiers brisant les limites des frontières géographiques… UBA BENIN s’appuie sur son infrastructure numérique, pour proposer des produits et services alliant accessibilité, praticabilité, sécurité et économie.

Cette distinction sonne donc comme le puissant témoignage d’un esprit d’innovation et d’engagement inébranlable en faveur de l’excellence dans le domaine de la banque numérique et de la transformation centrée sur le client.

UBA BENIN comme banque leader de la transformation digitale au Bénin… Le sacre a été dévoilé par les Boston Brand and Research & Media à l’occasion des Global Brand Frontier Awards 2025.

A propos de UBA Bénin

UBA Bénin est la filiale Béninoise du Groupe UBA Plc présente dans 20 pays en Afrique, en France, au Royaume-Uni, aux USA et aux Emirats Arabes Unis. Elle dispose de 16 agences et joue un rôle crucial dans le secteur bancaire Béninois. UBA Bénin propose une gamme complète de produits bancaires destinés aux grandes entreprises locales, aux particuliers et aux sociétés multinationales. Elle apporte sur le marché des produits électroniques inédits et facilitent ainsi les transactions financières.

