La Stratégie nationale de promotion et de développement des PME adoptée

Le gouvernement a approuvé, mercredi 02 juillet 2025, en Conseil des ministres, la Stratégie nationale de promotion et de développement des petites et moyennes entreprises pour la période 2025-2029.

La Stratégie nationale de promotion et de développement des petites et moyennes entreprises pour la période 2025-2029 adoptée. Ceci, suite à l’adoption en mai dernier, de la Politique nationale de promotion et de développement des petites et moyennes entreprises pour la décade 2025-2034.

La stratégie adoptée selon le Conseil des ministres, vise à éliminer les obstacles actuels et à bâtir un écosystème propice à l’émergence de micros, petites et moyennes entreprises béninoises dynamiques, compétitives et résilientes. L’exécution de son plan selon le gouvernement, facilitera le suivi de toutes les interventions en faveur des PME, et permettra de tenir compte des mutations socio-économiques afin de mieux répondre aux nouveaux défis qu’elles rencontrent.

La Politique nationale de promotion et de développement des petites et moyennes entreprises pour la décade 2025-2034 vise à favoriser leur accroissement des PME dans des conditions optimales.

