CCI Bénin et CCIS Fès-Meknès (Maroc) s’engagent pour les PME

À Fès, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) et celle de Fès-Meknès (CCIS-FM) ont signé une convention de coopération ce jeudi 19 juin 2025.

En marge de l’ouverture de l’Assemblée Générale de la Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones (CPCCAF), qui se tient à Fès (Maroc) les 19 et 20 juin 2025, les présidents Arnauld Akakpo (CCI Bénin) et Hamza Benabdallah (CCIS Fès-Meknès) ont signé un accord de partenariat entre leurs deux institutions.

Cette convention vise à renforcer les liens économiques entre le Bénin et la région de Fès-Meknès, et à créer de nouvelles opportunités pour les entrepreneurs des deux territoires.

Pour Arnauld Akakpo, ce partenariat s’inscrit dans une dynamique plus large. « Cette convention s’inscrit dans une vision stratégique de coopération Sud-Sud, en phase avec les ambitions de développement durable portées par nos deux institutions », a-t-il déclaré lors de la signature.

De son côté, Hamza Benabdallah a salué une initiative porteuse pour les Petites et moyennes entreprises : « Les partenariats interchambres sont un levier puissant pour accompagner les PME et structurer les échanges à l’échelle régionale ».

Des actions concrètes à venir

L’accord prévoit plusieurs actions concrètes à court et moyen terme. Il s’agit de l’organisation de missions économiques croisées, de formations conjointes pour les chefs d’entreprises, de promotion de l’investissement et de l’innovation dans les deux zones.

M. M.

20 juin 2025 par ,