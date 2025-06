Le FMI débloque 90 millions $ pour le Bénin et salue les réformes

Le Bénin poursuit sa trajectoire économique avec l’appui du Fonds monétaire international (FMI). Le Conseil d’administration du FMI a validé, le 18 juin 2025, deux revues du programme en cours avec le pays, ouvrant la voie à un nouveau décaissement immédiat d’environ 90 millions de dollars.

Le soutien financier du FMI découle de la sixième revue du Mécanisme élargi de crédit (MEDC) et de la Facilité élargie de crédit (FEC), ainsi que de la troisième revue de la Facilité pour la Résilience et la Durabilité (FRD).

« La performance du Bénin dans le cadre des accords appuyés par le FMI est forte », a déclaré M. Okamura, directeur général adjoint du FMI.

Des indicateurs au vert

Le Bénin enregistre une croissance record de 7,5 % en 2024, soit le meilleur score économique du pays à ce jour. Le FMI note une accélération notable de l’activité économique, soutenue par la zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) et par une gestion macroéconomique jugée efficace.

Le déficit budgétaire est revenu à 3 % du PIB, soit la norme fixée par l’UEMOA, un an plus tôt que prévu. Une performance attribuée à une collecte soutenue des recettes fiscales et à la priorité donnée aux dépenses sociales. « Le budget 2025 vise à maintenir le respect de la norme communautaire en matière de déficit », précise le FMI.

Le Bénin ne se limite pas aux réformes budgétaires. Il accélère aussi la mise en œuvre de son programme climatique. Des réglementations ont été adoptées sur les ressources en eau, la construction, les tarifs de l’électricité et les énergies renouvelables.

Parallèlement, les autorités préparent une taxonomie climatique destinée à attirer les financements privés pour l’action environnementale. « Les autorités devraient accélérer les réformes visant à renforcer la résilience au changement climatique », recommande le FMI.

Malgré les progrès, des défis subsistent. Le FMI encourage le Bénin à soutenir davantage les PME, à améliorer la transparence budgétaire et à renforcer les politiques de protection sociale.

19 juin 2025 par ,