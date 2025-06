Le parc textile de la GDIZ séduit des investisseurs francophones

Arrivés au Bénin dans le cadre de la 6e Mission économique de la Francophonie, des investisseurs des régions francophones ont effectué une visite à la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), jeudi 19 juin 2025. Très impressionnés par la taille des installations au sein de la zone économique spéciale, certains nourrissent déjà l’ambition de s’installer dans le pays.

Plus de 120 entreprises et institutions économiques provenant des régions francophones (Afrique, Amérique, Asie, Caraïbes, Europe, océan Indien et Moyen-Orient), 200 entreprises béninoises, et une cinquantaine d’institutions de l’écosystème économique global international, ont séjourné à Cotonou, la capitale économique du Bénin, du 17 au 19 juin 2025, pour la 6e Mission économique de la Francophonie. Au terme des travaux qui ont eu pour cadre le Sofitel Hôtel, ces investisseurs ont effectué une visite à la GDIZ jeudi 19 juin. Deux temps forts ont marqué cette visite. Une brève séance d’explication avec les responsables de la SIPI-BENIN (Société d’investissement et de promotion de l’industrie), suivie d’une visite guidée dans l’une des unités de confection de vêtements, la société Bénin textile (Btex), l’une des unités intégrées de textile, et ACS (Afrikan Ceramics Solutions), qui est une unité de fabrication de carreaux.

Très impressionnée par la taille des installations au sein de la zone, Véronique KELLER, fondatrice de l’entreprise S3A (Solutions pour l’Agro-Alimentaire en Afrique), estime que les installations à la GDIZ, sont « dignes des pays occidentaux de l’Europe ». Beaucoup de gens travaillent au sein de la zone, et cela, souligne-t-elle, dénote des opportunités d’emplois que la zone économique spéciale présente pour la jeunesse.

Milca K. KIMOTO, responsable d’une entreprise centrafricaine intervenant dans le domaine de la mode et des industries culturelles et créatives, dit être abasourdie par ce qu’elle a vu à la GDIZ, surtout en matière de textile, qui est son domaine d’intervention. « Avec tous ces cotons et fils que j’ai vus, avec toutes les grandes marques que j’ai vues fabriquées ici sur place au Bénin, je ne peux que dire, Bravo ! », a-t-elle félicité rassurant avoir déjà une idée d’entreprise. « J’ai déjà une idée. Du moment où je suis rentrée dans l’usine de la fabrication des vêtements qui concerne mon secteur d’activité, j’avoue que je vais revenir très bientôt », a annoncé la centrafricaine fière l’air sidérée.

Avant la visite à la GDIZ, les investisseurs ont suivi lors des travaux de la 6e Mission économique, un panel intitulé « Faire les affaires au Bénin ». Un moment riche d’échanges et de discussions qui leur a permis de mieux s’imprégner des opportunités d’investissement au Bénin, et notamment à la Zone industrielle de Glo-Djigbé.

