"SanlamAllianz" le géant panafricain de l’assurance se déploie au Bénin

Les groupes d’assurance Sanlam et Allianz se sont unis en Afrique pour créer, en septembre 2023, Sanlam Allianz Africa (SanlamAllianz). Les responsables de la nouvelle marque d’assurance ont annoncé, ce mercredi 25 juin 2025 à l’hôtel Golden Tulip de Cotonou, le déploiement de la marque SanlamAllianz au Bénin. Sanlam Allianz Africa totalise plus de 240 années d’existence et d’expertise en assurance, assistance et services financiers pour les particuliers, entreprises et collectivités.

SanlamAllianz est une marque mondiale qui dispose d’une vaste expertise et de ressources importantes. Il s’agit du plus grand groupe panafricain de services financiers non bancaires, opérant dans 27 pays du continent africain.

« Aujourd’hui, nous ne sommes pas ici simplement pour dévoiler un nouveau nom, mais pour annoncer une nouvelle ère. À partir de ce jour, nous opérons sous une nouvelle identité commune aux deux filiales SanlamAllianz Bénin », a déclaré le Directeur Général de SanlamAllianz Bénin, Edmond Bossou. Selon lui, « ce changement de marque n’est pas seulement un changement de nom, c’est le reflet d’une ambition renouvelée, d’une vision partagée et d’un engagement renforcé envers nos clients, nos collaborateurs ainsi que le marché béninois des assurances. »

Cette fusion s’inscrit dans une stratégie plus large de Sanlam, qui vise à intégrer le top 3 des parts de marché dans les pays où il est présent. Pour Allianz, cette alliance marque un retour dans certains pays africains qu’il avait quittés, comme le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Togo.

« Le changement de nom vise à unir nos forces pour mieux vous servir, mieux servir nos clients. Ce changement est bien plus qu’une décision stratégique. C’est le fruit d’une ambition partagée entre deux leaders mondiaux des services financiers : Sanlam, premier assureur panafricain, et Allianz, un groupe mondialement reconnu pour son expertise et sa solidité financière. Les deux marques totalisent plus de 240 années d’existence et sont cotées en bourse », a ajouté M. Bossou.

La Directrice Générale de SanlamAllianz Bénin – Assurance Vie, Mariam Nassirou, a pour sa part souligné que l’objectif est de déployer une marque unique, garante d’une cohérence stratégique sur l’ensemble du continent.

« La transition vers SanlamAllianz marque une étape stratégique majeure dans l’histoire de notre compagnie. Elle symbolise la convergence entre deux géants de l’assurance pour créer un leader panafricain de référence, à la fois solide, innovant et tourné vers l’avenir », a-t-elle affirmé.

Au total, la fusion Sanlam-Allianz constitue une étape importante dans le paysage de l’assurance en Afrique, créant un acteur panafricain puissant et compétitif, prêt à relever les défis d’un marché en pleine croissance.

La compagnie entend aujourd’hui capitaliser sur les synergies du groupe pour proposer des produits innovants répondant à la demande croissante d’une clientèle de plus en plus exigeante, dans un marché fortement concurrentiel. « Cette alliance nous permet d’accroître la digitalisation de nos services, d’enrichir nos offres de produits en assurance vie et non-vie, et de renforcer notre présence dans toute la région, et particulièrement dans les départements du Bénin », a indiqué le directeur.

25 juin 2025 par