Les infrastructures de contre-mobilité démantelées à Oké-Owo

Le ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie, Jacques AYADJI, a procédé samedi 14 juin 2025, au démantèlement des infrastructures de contre-mobilité installées par erreur à Oké-Owo, une localité de la commune de Savè, vers la frontalière entre le Bénin et le Nigeria.

Dans le cadre du déploiement des infrastructures de contre-mobilité sur des pistes frontalières non autorisées, la localité de Oké-Owo, dans la commune de Savè, a été prise en compte par erreur. Ayant pris connaissance de cette insuffisance, le ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie, Jacques AYADJI, a procédé à leur démantèlement samedi 14 juin 2025.

L’opération très saluée par les populations, s’est déroulée en présence du Général Nazaire HOUNNOUKPE.

La localité de Oké-Owo, explique le ministre conseiller, se trouve sur la Route Nationale Inter-États numéro 5 (RNIE5), qui inclut les axes Frontière Togo-Doumé-Tchetti-Savalou, Logozohè-Glazoué, et Savè-Oké-Owo, frontière Nigéria.

Au cours d’une rencontre avec la presse en début du mois de juin, il avait informé l’opinion de ce que l’ouverture des routes frontalières d’un pays relève du rôle régalien de l’État et non des populations. Cette prérogative est encadrée par le décret 2001-092 du 20 février 2001, signé de feu président Mathieu KÉRÉKOU.

28 juin 2025 par ,