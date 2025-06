UBA Bénin affiche des résultats solides et confirme son leadership digital

Fidèle à son engagement de transparence et de proximité, United Bank for Africa (UBA Bénin) a convié ses partenaires médiatiques à une séance d’échanges autour de ses produits, services et performances récentes.

Cette rencontre, présidée par le Directeur Général Charles Koné, s’inscrit dans une tradition d’échanges périodiques avec la presse béninoise. Elle visait à dresser le bilan des douze derniers mois, tout en mettant en lumière les solutions innovantes proposées par la banque pour améliorer l’expérience client.

Didier Sourou, Directeur de la Communication et du Marketing, a ouvert la séance en insistant sur l’importance de ces échanges. « Il est essentiel de se retrouver régulièrement pour partager notre vision, présenter nos innovations et recueillir des retours utiles à notre évolution commune. »

En prenant la parole, le Directeur Général Charles Koné a exprimé sa gratitude envers les médias pour leur soutien constant, avant de dévoiler les résultats marquants de la banque en 2024 et 2025 :

– 📈 Une hausse de 48 % du résultat avant impôts en 2024

– 💰 Un rendement par action de 39 % la même année

– 💹 Une nouvelle progression de près de 40 % au 30 mai 2025

– 💳 Une performance financière de 34 milliards FCFA à fin 2024 contre 31 milliards en 2023

UBA Bénin renforce également son positionnement en tant que banque digitale, atteignant 50 % de part de marché. Ce leadership s’est vu couronné par deux distinctions prestigieuses :

– 🏆 « Meilleure Banque Digitale du Bénin » en 2024

– 🥇 « Leader de la transformation digitale » en avril 2025

Parmi les innovations majeures, le produit « Momo Sayaaa » a permis l’ouverture d’un million de comptes depuis 2022. D’autres services tels que les retraits sans carte ou encore la fonctionnalité « Push and Pull » favorisent une meilleure inclusion financière.

Dans son élan pour rester la banque leader du digital, United Bank for Africa innove avec B-Mo : la solution mobile innovante de UBA pour des transactions fluides et sécurisées. B-Mo, abréviation de BestCash Money, est une plateforme de mobile money et de mobile banking. Elle se distingue par sa flexibilité, sa sécurité renforcée et son accessibilité sans distinction de réseau GSM, aussi bien au niveau national qu’international.

« Ces outils sont conçus pour être accessibles, sécurisés et adaptés aux besoins des clients », a souligné M. Koné.

Enfin, le Directeur Exécutif du Développement des Affaires, Saturnin Agbécossi, a rappelé l’engagement de la banque à soutenir les PME/PMI à travers des programmes ciblés comme UBA Médical et UBA School, afin d’encourager l’entrepreneuriat et l’innovation locale. Les micro-entreprises ne sont pas oubliées des offres plus élaborées seront bientôt proposées *sous forme de microfinance pour mieux soutenir ce qui se fait déjà.

29 juin 2025 par