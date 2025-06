Les parlementaires francophones en immersion à la GDIZ

Au terme des travaux de la 31e Assemblée régionale Afrique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), les parlementaires francophones ont effectué une visite à la Zone industrielle de Glo-Djigbé Zè (GDIZ), le mercredi 4 juin 2025.

Hub industriel né de la volonté de transformer sur place les produits agricoles et matières premières du Bénin, la Zone industrielle de Glo-Djigbé a reçu la visite des parlementaires de pays francophones présents à Cotonou dans le cadre de la 31e Assemblée régionale de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie. La délégation conduite par Louis VLAVONOU, président de l’Assemblée nationale, a visité plusieurs installations, notamment les unités de confection de vêtements, la société Benin Textile (Btex), l’une des unités intégrées de textile de la zone, et Afrikan Ceramics Solutions (ACS), une usine de fabrication de carreaux.

Sur place, la délégation a été accueillie par Faki Adje, directeur général adjoint de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-ENIN), structure en charge de l’aménagement et du développement de la GDIZ. Avec lui, les délégations parlementaires de plus de 17 pays africains membres de la Francophonie, et des personnalités telles que Hilarion Etong, président de l’APF et Isidore Mvouba, président de l’Assemblée nationale du Congo, ont eu droit à une présentation détaillée du projet GDIZ, suivie d’une visite guidée.

Au terme de cette visite, les participants ont salué les efforts du Bénin en matière de transformation locale, d’industrialisation inclusive et de valorisation des ressources nationales.

