Des accords attendus au cours de cette 6e mission économique de l’OIF

Cotonou accueille depuis ce mardi 17 juin 2025, la 6e mission économique de Francophonie. L’une des retombées de ce grand rendez-vous annuel est la mise en place des partenariats concrets et des opportunités d’affaires. C’est ce qu’a affirmé Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), ce mardi 17 juin 2025 lors d’une conférence de presse conjointe avec la ministre de l’Industrie et du Commerce, Alimatou Shadiya Assouman.

Organisée en partenariat avec les autorités béninoises, la 6e mission économique de la Francophonie réunit du 17 au 19 juin 2025, des décideurs publics et privés, des chefs d’entreprise, des investisseurs et des porteurs de projets venues explorer les opportunités d’investissement et renforcer les échanges commerciaux dans l’espace francophone. « L’OIF est un accompagnateur des acteurs économiques dans l’espace francophone. C’est aussi une plateforme d’échange et de réseautage. (…) C’est un facilitateur de transactions, de contrats », a déclaré Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie.

À l’en croire, à chaque mission économique de la Francophonie, il y a des contrats signés entre des acteurs souvent issus de régions différentes. Après les rencontres, l’OIF s’assure également de mettre en place un suivi. « On n’oublie pas nos acteurs économiques. (...) À travers notre direction économique qui est basée au siège à Paris, nous essayons de rester disponible pour la mise en contact des acteurs économiques qui se rencontrent, au cours de nos missions », a ajouté la secrétaire générale de l’OIF. La mission économique de Cotonou entend poursuivre cette dynamique, avec l’ambition de générer des accords durables et bénéfiques pour tous les partenaires.

Pour le Bénin, qui accueille cette 6ᵉ édition, est honoré d’accueillir l’événement. « Nous avons travaillé à mettre en œuvre des réformes audacieuses qui permettent de fluidifier et de faciliter effectivement les affaires », a rappelé Alimatou Shadiya Assouman, ministre de l’Industrie et du Commerce. Elle est persuadée que cette mission est un catalyseur de coopération économique pour la Francophonie, en particulier dans la région de l’Afrique de l’Ouest.

Akpédjé Ayosso

18 juin 2025 par ,