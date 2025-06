PRMP et Chef CCMP de la commune de Tori-Bossito suspendus

Par décision n°2025-079 en date du 12 juin 2025, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a ordonné la suspension de deux responsables des marchés publics de la commune de Tori-Bossito pour faute professionnelle.

Le Secrétaire Exécutif (SE) de la commune de Tori-Bossito a été instruit à l’effet de suspendre : Monsieur Aïnadou D. Desmos, Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP), et Monsieur Johnson Kouékou Robert, Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) de la commune de Tori-Bossito.

Des fautes professionnelles graves ont été relevées dans le cadre de la procédure relative à l’Avis à Manifestation d’Intérêt n°2/22/010/C-TB/PRMP/SP-PRMP du 24 juillet 2024 relatif à des missions de faisabilité, de contrôle et de suivi de projets d’infrastructures dans la commune.

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a prononcé la décision portant suspension le 12 juin 2025 après audition des mis en cause.

Le groupement BELMAG SARL / INNOV ENGINEERING CONSULTING a saisi l’ARMP après avoir été écarté de plusieurs lots, estimant que les notes qui lui avaient été attribuées étaient non conformes aux critères établis dans l’AMI.

L’ARMP a donné raison au plaignant, notant que l’évaluation s’était fondée sur des interprétations personnelles et erronées, et non sur les critères objectifs définis dans le dossier d’appel.

L’Autorité de Régulation a relevé que la Commission d’ouverture et d’évaluation a agi sur la base de « doutes et de réserves » au lieu de critères formels.

La Cellule de contrôle n’a émis aucune réserve, validant ainsi une procédure pourtant entachée d’irrégularités, selon la décision qui précise que « le défaut de professionnalisme de la PRMP et du Chef de la CCMP de la Commune de Tori-Bossito est établi ».

Par conséquent, l’autorité de régulation demande au Secrétaire Exécutif de la commune de procéder à leur suspension immédiate.

L’INTEGRALITE DE LA DECISION DE L’ARMP

27 juin 2025