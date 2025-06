Une campagne de plantation de palmier à huile lancée à Adja-Ouèrè

Le site de la Coopérative d’aménagement rural (CAR) de Obèkè-Ouèrè, dans la commune d’Adja-Ouèrè, a accueilli ce mardi 24 juin 2025, une campagne de plantation de palmier à huile. La campagne lancée par la secrétaire générale du ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, vise à renouveler les vieilles plantations sur ledit site.

La campagne de plantation de palmier à huile sur le site de la Coopérative d’aménagement rural de Obèkè-Ouèrè, dans la commune d’Adja-Ouèrè, est à sa 6e édition. Pour cette édition, il est prévu la mise en terre de 12.870 plants sélectionnés, à installer sur une superficie de 90 hectares.

Selon les services de communications du gouvernement, au plan national, l’Agence Territoriale de Développement Agricole (ATDA 6), à travers le Programme national de développement de la filière palmier à huile, a mobilisé 1.180.649 plants sélectionnés à installer sur 8.250 hectares. Pour le directeur général de l’ATDA 6, Abdoulaye Chabi ISSA CHABI, il s’agit des plants sélectionnés produits par les pépiniéristes agréés, gage de bons rendements. Il recommande leur utilisation à tous les planteurs.

« La filière palmier à huile a été définitivement relancée avec l’élaboration du Programme National de Développement de la Filière Palmier à Huile, piloté par l’Agence Territoriale de Développement Agricole du Plateau, en collaboration avec les ATDA 4, 5, et 7, les Directions Départementales de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, des pôles contributeurs et l’Institut National des Recherches Agricoles (INRAB) du Bénin à travers le Centre de Recherches Agricoles Plantes Pérennes (...) », a rappelé Madeleine MORA LAFIA, secrétaire générale du ministère de l’agriculture. « Le PAG 2021-2026, permettra de relever à coup sûr de grands défis qui incombent au développement de la filière afin qu’elle retrouve sa première place de culture industrielle d’exportation du pays », a-t-elle fait savoir avant de préciser que plusieurs initiatives visant à promouvoir la filière et à assainir le secteur sont en cours.

Pour Aminou LADOKE, représentant de la Coopérative, près de 150 hectares de vielles plantations de palmier à huile sont abattues et sont replantées progressivement sur leur site. Durant les campagnes précédentes, (2022, 2023 et 2024), près de 13.900 jeunes plants de palmier sélectionnés sont mis en terre, soit environ 97 hectares, a-t-il rappelé avant d’exprimer ses remerciements au président TALON pour avoir sorti définitivement les CAR de leurs crises perpétuelles, relançant ainsi la filière palmier à huile.

F. A. A.

