Un Responsable du Département d’État des États-Unis découvre la GDIZ

La Zone industrielle de Glo-Djigbé, fleuron de l’industrialisation au Bénin force admiration et intérêt auprès des autorités et acteurs économiques en Afrique et dans le monde. Au détour d’un voyage à Cotonou, le Secrétaire adjoint aux Affaires africaines du Département d’État des États-Unis et envoyé spécial pour le Sahel, Will Stevens y a effectué une visite le 3 juin dernier.

Accompagné de Brian Shukan, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Etats-Unis près le Bénin, il a pu constater sur la plateforme industrielle, les efforts du Bénin en matière de transformation locale de ses matières premières. Sur les lieux, le diplomate américain a découvert les infrastructures de la Zone qui témoigne de l’ambition du Bénin de créer plus de valeur ajoutée, d’accélérer son industrialisation et de générer massivement des emplois pour sa jeunesse.

« Ce fut un réel plaisir de visiter vos impressionnantes installations et de découvrir comment le Bénin progresse dans la chaîne de production mondiale. Je vous souhaite à la GDIZ, de nombreuses années de succès », a confié Will Stevens au terme de sa visite. Il a souligné à l’occasion, l’existence d’opportunités concrètes pour les entreprises américaines à la GDIZ et au Bénin.

Selon la direction de communication de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN), structure en charge de l’aménagement et du développement de la GDIZ, Will Stevens au cours de sa mission au Bénin, a eu des échanges bilatéraux avec Romuald Wadagni, Ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, et l’Ambassadeur Franck Afoukou, Secrétaire Général du Ministère des Affaires étrangères.

