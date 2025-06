Une nouvelle loi pour le secteur de la microfinance au Bénin

|Le Conseil d’Administration, la Direction Générale et le l personnel de Standard Chartered Bank Côte d’Ivoire, ont le regret de vous faire part du rappel à Dieu de Mr (…)

Le Centre Culturel de Rencontre International John Smith de Ouidah a accueilli, le mercredi 25 juin 2025, un colloque dédié à l’avenir de l’écoconstruction au Bénin et (…)

Au Bénin, les députés de la 9e législature ont adopté à l’unanimité, la loi 2025-14, qui encadre désormais le secteur de la microfinance. Le texte en plus des innovations (…)

Le Palais des congrès accueille dès ce vendredi 27 juin 2025, la 5e édition des Nuits artistiques et culturelles de Cotonou. Ce grand rendez-vous artistique est une (…)

25 juin 2025 par

25 juin 2025 par

25 juin 2025 par ,

25 juin 2025 par ,

25 juin 2025 par ,

25 juin 2025 par

25 juin 2025 par

25 juin 2025 par

25 juin 2025 par

25 juin 2025 par

Les groupes d’assurance Sanlam et Allianz se sont unis en Afrique pour (…)Mardi 25 juin 2025, le procès de l’homme poursuivi devant la Cour de (…)Ce mardi 24 juin 2025, au quartier Djrado, dans le 5e arrondissement de (…)Le président de l’Assemblée nationale, Louis VLAVONOU a reçu à son (…)Le site de la Coopérative d’aménagement rural (CAR) de Obèkè-Ouèrè, (…)L’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) (…)Un avocat général et deux conseillers ont pris fonctions à la Cour (…)Quatre (4) employés d’une société de convoyage de fonds sont poursuivis (…)New Digital Africa (NDA), groupe technologique panafricain actif sur (…)Le gouvernement ne pourra pas tenir ce mercredi 25 juin 2025, la (…)