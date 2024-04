Les aviculteurs au contact des opportunités de leur Secteur

Une rencontre B to B a réuni les acteurs de la filière aviculture, vendredi 29 mars dernier, en marge de la conférence économique et foire-exposition. C’est à l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin), en collaboration avec l’Union Nationale des Aviculteurs Professionnels du Bénin (UNAP-Bénin), la Chambre Nationale d’Agriculture du Bénin (CNAB) et l’Agence Territoriale du Développement Agricole (ATDA), pôle 7.

Producteurs, transformateurs, fournisseurs d’intrants et d’équipements du secteur avicole sont allés à la rencontre d’opportunités de partenariat, de financement, de vente, etc. La rencontre B to B s’est tenue vendredi 29 mars dernier au siège de l’ATDA, pôle 7, en marge de la Conférence économique couplée à la foire-exposition sur la filière avicole.

Une rencontre B to B appréciée à sa juste valeur par les participants. « (…) Nous avons (…) eu beaucoup de partenaires qui nous ont visités. Des partenaires qui sont dans la transformation de tout ce qui est volaille, des partenaires qui ont des fermes et sont à la recherche de solutions d’amélioration », s’est réjoui Dr Koffi Bénoît Amoussou, Directeur technique de Golden Solution, une société spécialisée dans les solutions de nutrition animale dont la volaille.

A l’issue de ses échanges avec les équipementiers et producteurs en aviculture, Fidèle Gaston Viciennon un promoteur d’entreprise repart avec l’idée de nouer des « partenariats avec certains acteurs ». « La filière aviculture a de beaux jours devant elle parce qu’il y a de la matière », a-t-il indiqué.

Les participants ont remercié la CCI Bénin et ses partenaires qui ont fait un « travail remarquable » qui a permis aux acteurs de la filière avicole de « se regrouper, échanger et créer des partenariats ».

Pour le Trésorier général de l’Union Nationale des Aviculteurs Professionnels du Bénin (UNAP-Bénin), la palme d’honneur revient au chef de l’Etat Patrice Talon qui a su « donner une impulsion positive à la promotion de la filière avicole ». « Je suis content de cette conférence économique parce que ça a permis de valoriser les aviculteurs », a ajouté Hospice G. Klogbodji.

La Conférence économique couplée à la foire-exposition s’est tenue du 28 au 30 mars 2024 à Abomey-Calavi au siège de l’ATDA, pôle 7. C’est sous le thème : ‘’ Promouvoir l’aviculture locale : Stratégies pour renforcer l’autosuffisance et la qualité ‘’.

M. M.

3 avril 2024 par ,