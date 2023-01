Sous la coordination du Professeur Romain Houssa, des chercheurs de l’Université de Namur (Belgique) et de l’Université d’Abomey Calavi (Bénin) échangent pendant l’école d’économie du Vodoun tenue à Ouidah les 11 et 12 Janvier 2023.

Soulignons que L’« Ecole d’économie du Vodoun » est une réunion scientifique annuelle qui s’inscrit dans le cadre des collaborations institutionnelles qui existent entre l’Université de Namur (UNamur) et l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) et précisons que le nom ‘’VODOUN’’ matérialise la période où se tient cette activité qui n’est rien d’autre que la célébration des religions endogènes communément appelées VODOUN.

C’est ce qui justifie que le Professeur Romain Houssa conduise une délégation du département d’économie de l’UNamur pour échanger avec leurs homologues de l’Ecole doctorale des Sciences économiques et de gestion de l’UAC durant ces deux jours d’intenses activités au cours desquels une vingtaine de communications ont été discutées. Elles portent sur des thématiques variées dans les domaines de l’économie du développement, de l’environnement institutionnel, de la croissance économique, de l’alimentation, et du commerce international.

Point n’est besoin de noter combien cette activité offre une occasion exceptionnelle de discussion des travaux de recherche au profit des doctorants et post-doctorants du Bénin.

Signalons qu’il est prévu qu’après l’étape du Bénin, les chercheurs prioritaires de l’UAC seront accompagnés pour faire des séjours de recherche à l’Université de Namur en Belgique. Cette mobilité sera financée avec les appuis de la Commission Européenne (ERASMUS +) et de l’Académie de recherche et de l’enseignement supérieur (ARES).

Juste après la présente édition, les regards sont tournés vers l’année prochaine et le rendez-vous est déjà pris pour l’édition 2024 de l’économie d’économie de Vodoun qui aura lieu les 11 et 12 janvier 2024 à Ouidah.

