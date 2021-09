Le Bénin obtient 86 milliards de la BID pour la santé et assainissement à Cotonou

A l’occasion de la 46em Assemblée Annuelle du Groupe des gouverneurs de la Banque Islamique de Développement ( BID), le Ministre d’Etat Chargé de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni Gouverneur de la BID et le Président du Groupe de la BID, le Dr Muhammed Sulaiman- Al Jaber ont procédé à la signature de deux protocoles d’accord de prêt au profit du Bénin.

Le montant des deux prêts confessionnels s’élèvent à 86 milliards de francs CFA et repartis sur deux projets à savoir : La projet d’assainissement pluvial de Cotonou ( PAPC) et le projet santé communautaire et nutrition.

Lire communiqué rendu public à cet effet

1er septembre 2021 par