Deux cyclistes libérés grâce aux services de renseignements marocains

Deux cyclistes marocains enlevés aux frontières nigéro-burkinabaises viennent d’être libérés. Les deux otages ont recouvré la liberté gâce à l’intervention des services de renseignements extérieurs du Royaume.

Les cyclistes Abderrahmane Serhani et Driss Fatihi ont été pris en otage le 1er avril 2023 aux frontières nigéro-burkinabaises.

Après l’enlèvement, les services de sécurité du Maroc ont réussi à libérer les deux victimes. Leur libération a été possible grâce à la coopération entre les services de sécurité du Maroc et du Niger.

Selon les informations, les deux cyclistes sont sains et saufs. Mais il sont pris en charge pour des examens médicaux afin de s’assurer de leur bonne santé avant leur rapatriement au Maroc.

Les services de renseignements marocains ont joué un rôle important pour le dénouement heureux de cette situation.

Les services de sécurité du Royaume participent fortement à la coopération sécuritaire Sud-Sud notamment dans le domaine du renforcement des capacités et le partage d’expériences. Leur fructueuse collaboration avec leurs homologues africains a permis de libérer des otages dont plusieurs européens sur le continent.

