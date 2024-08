L’OIF condamne l’attaque de Barsalogho

La Secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo,condamne avec la plus grande fermeté l’attaque terroriste du 24 août qui a endeuillé la commune de Barsalogho au Burkina Faso.

« Cette nouvelle attaque nous rappelle une fois de trop que les populations civiles sont les premières victimes du terrorisme », a déclaré la Secrétaire générale. Au nom de la famille francophone, elle a adressé ses plus sincères condoléances aux familles des victimes et aux autorités de transition. Louise Mushikiwabo encourage tous les acteurs à explorer toutes les voies possibles pour endiguer les racines du terrorisme au Burkina Faso et au Sahel.

