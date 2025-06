New Digital Africa et Forward Global s’allient pour proposer des solutions en cybersécurité intégrées et complémentaires en Afrique

New Digital Africa (NDA), groupe technologique panafricain actif sur l’ensemble de la chaîne de valeur des services et infrastructures numériques, et Forward Global, acteur européen de référence en cybersécurité, nouent un partenariat stratégique à l’occasion du Cyber Africa Forum (CAF), du 23 au 25 juin à Cotonou (Bénin). Cette alliance vise à proposer une offre unifiée combinant puissance de déploiement local et capacités opérationnelles avancées face aux cyber-menaces.

Selon plusieurs études sectorielles, le marché africain de la cybersécurité devrait atteindre 1,28 milliard de dollars d’ici 2030, contre environ 680 millions en 2025. Une dynamique qui s’explique par l’essor des services numériques, la modernisation des infrastructures critiques et la multiplication des cybermenaces.

C’est dans ce contexte que s’inscrit le partenariat entre NDA et Forward Global. En résonance avec la thématique de cette édition du Cyber Africa Forum – « Résilience des écosystèmes numériques : de la nécessité de changer de paradigme » – ce partenariat entend répondre à la demande croissante d’accompagnement à haute valeur ajoutée, à la fois des institutions publiques et des entreprises exposées, avec :

D’un côté, New Digital Africa, présent dans 4 pays avec plus de +130 collaborateurs, via ses filiales Dataconnect – fournisseur de services en infrastructures de connectivité, cloud et cybersécurité certifiés ISO 27001 et PCI DSS – et Devolution, spécialiste de la digitalisation, des données et des solutions applicatives sectorielles.

Et de l’autre, Forward Global, qui réunit 120 ingénieurs et experts, réalise chaque année 1 500 missions cyber auprès de 200+ clients clés et mobilise des solutions en cybersécurité offensive, la réponse aux incidents (CSIRT), la récupération des données (Databack) et la surveillance continue des vulnérabilités (Ambionics).

Forward Global dispose des agréments CESTI (Centre d’évaluation de la sécurité des technologies de l’information), PVID (Prestataires de vérification d’identité à distance) de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI, France). Forward Global est également un Prestataire de confiance en matière de réponse aux incidents de sécurité (PRIS) qualifié par l’ANSSI et dispose de la Certification IEC-17025.

Jean Jacques N’Docho, Directeur Général Adjoint du Groupe New Digital Africa, en charge de la Technologie et des Opérations, a déclaré : « Cette couverture intégrale du cycle Cyber – de l’anticipation à la remédiation, en passant par la détection, la réponse opérationnelle et le conseil stratégique – repose sur l’articulation de deux visions complémentaires : offensive et défensive. Ensemble, elles permettent de proposer des dispositifs robustes, capables d’accompagner la croissance économique, de garantir la continuité d’activité et de faire face à l’émergence de menaces transnationales toujours plus sophistiquées. »

Ambionics : vers une approche continue de la résilience applicative

Présentée pour la première fois à un public de décideurs, experts techniques et responsables de la sécurité numérique africains, Ambionics incarne pleinement l’appel à « changer de paradigme » formulé cette année par le CAF.

Alors que la majorité des organisations se limitent encore à des audits ponctuels, tandis qu’en parallèle, les surfaces d’attaques évoluent constamment – notamment sous l’effet de la généralisation des API, du shadow IT et du cloud hybride – la plateforme propose un service de pentest en continu des actifs applicatifs exposés, alliant l’expertise humaine à des capacités d’automatisation avancées.

Plus spécifiquement, Ambionics cartographie chaque semaine les vecteurs visibles et invisibles, identifie les vulnérabilités émergentes (y compris 1-day et 0-day), et conduit des tests d’intrusion en boîte noire et grise. Les alertes, contextualisées en temps réel, sont directement exploitables par les équipes techniques. Un contre-audit hebdomadaire garantit par ailleurs la fiabilité des résultats et la priorisation des actions correctives, réduisant ainsi drastiquement les temps de réaction.

Loïc Bénis, Directeur des Opérations de la filiale Lexfo, Forward Global : « Ambionics facilite la collaboration entre RSSI, équipes de développement, métiers et direction générale. Pour les organisations critiques africaines – banques, assurances, opérateurs, institutions publiques – il s’agit d’un levier de cyber-résilience, dans un contexte où les failles applicatives sont à l’origine d’une large part des compromissions observées sur le continent, et notamment dans les secteurs Finance, Télécoms et Énergie. Ambionics s’intègre dans un écosystème complet de solutions proposées par Forward Global. »

À propos de New Digital Africa (NDA)

Fondé en 2012, New Digital Africa est un groupe technologique panafricain engagé dans l’accélération de la transformation numérique des entreprises à travers le continent. Il opère sur l’ensemble de la chaîne de valeur digitale, en alliant infrastructures de pointe et services à haute valeur ajoutée. Porté par une vision d’innovation et d’impact, le Groupe ambitionne de devenir un investisseur stratégique de référence au service du développement d’une économie numérique souveraine et durable en Afrique.

Le groupe international Forward Global

Forward Global est un groupe international, dont le siège historique est en France, disposant de quatre bureaux principaux à Paris, Bruxelles, Londres et Washington. Acteur de référence de la gestion de risques avec plus de 400 collaborateurs, Forward Global est une « société à mission » qui propose une offre intégrée sur l’ensemble des trois grands risques, numérique, économique et informationnel. L’objectif du groupe est de réduire les risques auxquels sont exposés les dirigeants, les entreprises et les institutions, d’accompagner leurs réflexions et de renforcer leurs positions stratégiques.

La gestion du risque informationnel : ce pôle regroupe les activités de relations publiques du groupe auprès d’une centaine d’entreprises et d’institutions. Il associe des équipes de haut niveau en matière de communication stratégique, de communication digitale, d’affaires publiques, ou encore de communication judiciaire. Au-delà des dossiers opérés sous la marque Forward Global, il regroupe les marques DGM Conseil, 35°Nord et CEIS. Ce pôle, de près de 180 personnes, opère en France, aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, à Bruxelles, et en Afrique.

La gestion du risque numérique : ce pôle agit à la fois sur la prévention des risques (audit, évaluation en continu, anticipation des menaces, détection des fuites de données...) et la réponse à incident. Il intervient également au plan stratégique dans le cadre de missions d’étude et d’accompagnement (cartographie des risques, analyse des menaces, organisation d’exercices de crise...). Il regroupe les marques Lexfo, Databack, Ambionics, Ubik Academy, Lexhunt, CEIS, Calypt et Uncovery ainsi que le Forum inCyber, qui rassemble chaque année plusieurs dizaines de milliers de visiteurs pour ses éditions européenne (à Lille, en France) ou nord-américaine (à Montréal, au Canada), et constitue l’évènement le plus important pour les professionnels de la cybersécurité́ et les acteurs de la confiance numérique.

La gestion du risque économique : ce pôle rassemble les activités d’investigation dans des contextes pré́-contentieux (litigation support), pré-contractuels (éthique des affaires et conformité́) ou pré́-investissement M&A Intelligence), le centre d’étude des risques pays (notamment l’Observatoire des Pays arabes) et toutes les activités de lutte contre la fraude, contre les marchés illicites (contrefaçon, piratage de contenus) et la criminalité organisée. Il opère sous les marques Leakid, Rivendell, OPA, Forward Risk & Intelligence, CEIS et Brod Global Intelligence. Il réunit plus de 90 collaborateurs en France, à Bruxelles, aux Etats-Unis, au Canada et en Afrique.

