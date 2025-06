L’Egypte et le Bénin relancent leur coopération militaire et sécuritaire

Le commandant en chef des forces armées et ministre de la Défense et de la Production militaire égyptien, le général Abdel Mageed Saqr, a reçu le ministre béninois des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, et la délégation qui l’accompagne, actuellement en visite en Égypte. Lors de la réunion, les discussions ont porté sur les derniers développements régionaux et internationaux, ainsi que sur leur impact sur la sécurité et la stabilité en Afrique, dans le contexte actuel et les défis qui se présentent. Ils ont également abordé divers aspects de la coopération en matière de défense et de sécurité entre l’Égypte et le Bénin. Le général Saqr a salué les relations de longue date entre les deux pays et a exprimé son espoir de développer la coopération bilatérale dans les années à venir, principalement dans le domaine militaire.

De son côté, le ministre béninois des Affaires étrangères, M. Olushegun, a salué le rôle actif de l’Égypte dans la région, évoquant les efforts déployés par le pays pour aider les pays africains à résoudre divers problèmes et crises afin de contribuer à la sécurité et à la stabilité des peuples du continent. La réunion s’est déroulée en présence du chef d’état-major des armées, le lieutenant-général Ahmed Khalifa, et de plusieurs hauts commandants militaires.

Texte traduit de l’anglais en Français par votre rédaction : https://egyptian-gazette.com/egypt/defence-chief-benin-fm-probe-ways-to-boost-security-links/

4 juin 2025 par