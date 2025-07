Voici les décisions prises à la 131e session du Conseil permanent de la Francophonie

Le 2 juillet 2025, les États et gouvernements membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) se sont réunis à Paris pour la 131e session du Conseil permanent de la Francophonie (CPF), présidée par la Secrétaire générale de la Francophonie, Madame Louise Mushikiwabo.

Dans un contexte mondial marqué parune simultanéité de conflits graves, Madame Mushikiwabo a exprimé sa vive préoccupation quant à la dégradation de la situation politique et sécuritaire dans certaines régions de l’espace francophone. Elle a appelé les membres à incarner, avec plus de détermination que jamais, les valeurs fondatrices de l’OIF : solidarité, dialogue et respect de la diversité.

Dans ce contexte, l’Ambassadrice Muriel Berset Kohen, Représentante personnelle de la Présidente de la

Confédération suisse auprès du CPF, a rendu compte de la mission d’information de la Francophonie déployée àKinshasa, Kigali et Lomé du 2 au 19 juin 2025. Cette mission, conduite par la Suisse et composée de représentants de la Côte d’Ivoire, du Maroc et du Togo, a été déployée en réponse à l’appel de la République démocratique du Congo (RDC) pour une action de solidarité de la Francophonie dans le contexte de la crise de l’Est du pays. Cette mission avait pour objectifs d’écouter toutes les parties prenantes et d’identifier des pistes concrètes de contribution de l’OIF aux efforts de médiation régionaux en faveur d’un retour de la paix.

Le rapport de cette mission sera communiqué à l’ensemble des Etats et gouvernements membres et discuté lors de la prochaine commission politique. Plusieurs délégations ont saisi cette occasion pour saluer l’accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda à Washington le 28 juin dernier.

La Secrétaire générale a également salué la montée en puissance de l’action économique de l’OIF. Elle s’est

félicitée du succès de la 6e Mission économique de la Francophonie, organisée à Cotonou du 17 au 19 juin

derniers, qui a rassemblé 286 entreprises issues de tout l’espace francophone. Pour rappel, l’événement a permis la conclusion de plusieurs accords commerciaux, dont un partenariat de 30 millions d’euros entre des entreprises belge et béninoise. Concernant les questions administratives, le Conseil a salué les résultats des projets de l’Organisation mis en œuvre dans le suivi du Sommet de Villers-Cotterêts ainsi que les avancées de l’Organisation en matière de bonne gestion administrative et financière.

Enfin, le Conseil permanent a fixé la date de sa prochaine session, qui se tiendra en amont de la 46e Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF), prévue à Kigali les 20 et 21 novembre 2025. Le Rwanda a présenté un point d’étape sur les préparatifs de cet événement, qui portera sur le thème : « Trente ans après la Conférence de Beijing : le rôle de la femme dans l’espace francophone ».

