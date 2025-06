Dividende démographique, énergie et géopolitique au centre des débats

Après Niamey en 2023 et le rendez-vous de Yaoundé en 2024, Cotonou accueille la 31e Assemblée régionale Afrique de l’Assemblée Parlementaire (APF) du 02 au 04 juin 2025. La cérémonie d’ouverture a connu la présence du doyen du corps diplomatique accrédité au Bénin, l’Ambassadeur du Royaume du Maroc près le Bénin, SEM Rachid Rguibi, du préfet de l’Atlantique Alain Orounla, ainsi que du maire de Cotonou Luc Atropko.

Accès à l’énergie, dividende démographique, géopolitique sont au centre des travaux de la 31e Assemblée régionale Afrique de l’Assemblée Parlementaire (APF), ouverts le lundi 2 juin 2025 au Sofitel Marina Hôtel à Cotonou.

Assan Seïbou, vice-président de la section béninoise de l’APF et président du comité d’organisation, a exprimé la reconnaissance du Bénin pour l’accueil de cette instance. Il a souligné l’importance des réflexions partagées pour bâtir un avenir pacifique et démocratique pour l’Afrique.

Amélia Lakrafi, déléguée générale de l’APF, a rappelé que le Bénin est un pionnier du renouveau africain au sein de la Francophonie. Selon elle, « pour que la paix grandisse, pour que notre démocratie mûrisse et pour que notre francophonie rayonne, il nous faut un village de confiance, de solidarité et de courage ». Elle a aussi insisté sur l’urgence d’un dialogue renouvelé avec des pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger. « La porte de la francophonie doit rester ouverte », a-t-elle affirmé, rappelant que la paix se nourrit de diversité.

Des enjeux majeurs pour la paix et le développement

Le président de l’APF, Hilarion Etong, a rendu un vibrant hommage au Bénin et à ses dirigeants. Il a rappelé que c’est au Bénin que la Francophonie moderne a pris un tournant décisif lors du sommet de 1995. Il a insisté sur l’importance d’un engagement parlementaire collectif face aux défis géopolitiques, démographiques et énergétiques.

« Nos travaux ne sont pas seulement théoriques, mais doivent déboucher sur des recommandations concrètes pour le bien-être de nos peuples », a-t-il souligné.

Le président de l’Assemblée nationale du Bénin, Louis Gbèhounou Vlavonou, a ouvert les travaux.

Pour lui, le contexte régional actuel, marqué par des crises multiples, exige de « mutualiser les expertises et renforcer les échanges interparlementaires pour promouvoir des législations de plus en plus ambitieuses dans le sens de la construction d’un avenir commun plus stable, plus équitable et plus durable ». Il a cité l’écrivain malien Massa Makan Diabaté : « Si on veut obtenir quelque chose qu’on n’a jamais eu, il faut tenter quelque chose qu’on n’a jamais fait ».

Le président de l’Assemblée nationale du Bénin a salué les efforts régionaux, notamment le dialogue entre les États du Sahel et la CEDEAO pour renforcer la coopération contre le terrorisme. Présentant le Bénin, il a fait savoir que c’est petit pays riche de sa diversité culturelle qui s’appuie sur la langue française comme pont entre ses populations.

« Notre pays a su passer d’un régime de parti unique à une démocratie pluraliste », a rappelé le président Vlavonou.

M. Louis Vlavonou a déclaré ouverte cette 31e Assemblée en souhaitant plein succès aux travaux.

Les présidents des parlements du Gabon, du Cameroun, du Togo et de la Côte d’ivoire prennent une part active aux assises qui prendront fin le mercredi 4 mai.

