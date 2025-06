Fin de la mission de la Francophonie sur la situation en RDC

Déployée le 2 juin 2025 par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), la mission d’information sur la situation en République démocratique du Congo (RDC) a terminé ses visites, après Kinshasa et Kigali, par une étape à Lomé (République togolaise), dont elle est rentrée le 19 juin.

La mission d’information de la Francophonie a tenu des échanges intenses pendant cette tournée, afin de marquer la solidarité de l’OIF et d’aborder la situation sécuritaire, humanitaire et sociale dans l’Est de la RDC. Les discussions de haut niveau menées avec les autorités gouvernementales, la société civile, particulièrement les femmes et les jeunes, ainsi que les partenaires internationaux, ont permis de dégager une meilleure compréhension de la situation, tout en identifiant des pistes concrètes qui permettraient un renforcement de l’engagement de l’OIF, dans le cadre de son mandat et de sa programmation.

Rappelant que la coexistence en harmonie et en paix est au cœur de la Francophonie, la délégation a également évoqué les perspectives des processus de médiation en cours et réitéré le soutien de la Francophonie à ces efforts.

A cet égard, la dernière étape à Lomé, les 17 et 18 juin, a offert l’opportunité à la mission d’information de s’entretenir avec le représentant du Président du Conseil du Togo, Médiateur de l’Union africaine dans la crise dans l’Est de la RDC, en la personne de S.E.Pr. Robert Dussey, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et des Togolais de l’extérieur. La délégation lui a exprimé le soutien de la Francophonie et discuté des possibilités d’appui aux actions de médiation.

Pour rappel, la mission s’est tenue dans le cadre du suivi actif par l’OIF de la situation en RDC, notamment en ce qui concerne le conflit dans l’Est du pays. En réponse à l’appel de la RDC à la solidarité de la Francophonie, la Secrétaire générale de la Francophonie avait décidé d’envoyer une mission d’information menée par les États membres. Conduite par Muriel Berset Kohen, Ambassadrice, Représentante personnelle de la Présidente de la Confédération suisse auprès du Conseil permanent de la Francophonie, la délégation était composée de représentants de la Côte d’Ivoire, du Maroc et du Togo. Son principe avait été entériné par les Chefs d’État et de gouvernement membres lors de leur XIXe Sommet, à Villers-Cotterêts, en octobre 2024.

L’OIF compte 93 États et gouvernements : 56 membres, 5 membres associés et 32 observateurs.

