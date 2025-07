L’énergie au centre d’un partenariat entre l’Algérie et le Bénin

A la tête d’une délégation, le PDG de Sonelgaz, Mourad Adjal, a effectué, jeudi 10 juillet 2025, une visite de travail au Bénin.

À Cotonou, le PDG du groupe algérien Sonelgaz, Mourad Adjal a été reçu par la vice-présidente du Bénin, Mariam Chabi Talata. Les deux personnalités ont exploré les perspectives de coopération entre Sonelgaz et les opérateurs béninois de l’énergie.

La vice-présidente a souligné l’intérêt du Bénin pour l’expertise de Sonelgaz, notamment dans la formation et le développement des ressources humaines, deux piliers essentiels pour accompagner la croissance du secteur énergétique béninois.

De son côté, le PDG de Sonelgaz a mis en avant les atouts techniques et humains de son groupe. Il a cité des projets d’envergure, tels que le raccordement électrique Nord-Sud en Algérie, et a assuré que Sonelgaz était prêt à apporter un appui technique et formatif au Bénin. Ce soutien s’inscrit dans le cadre des accords régionaux avec le Pool énergétique de l’Afrique de l’Ouest (WAPP) et la CEDEAO.

Le ministre José Didier Tonato, présent à la rencontre, a salué ce partenariat. Il espère que l’expérience de Sonelgaz pourra bénéficier à l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest.

Investissement et accès au marché

La délégation algérienne a également rencontré le président du Conseil national du patronat béninois (CNP), Eustache Kotingan. Les échanges ont porté sur les opportunités d’investissement, les modalités de coopération directe et les mécanismes d’accès aux marchés ouest-africains pour Sonelgaz.

M. M.

11 juillet 2025 par ,