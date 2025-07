Flora Coquerel, ex miss France célèbre l’âme du Bénin à Osaka

L’Exposition Universelle 2025 se déroule à Osaka au Japon. Le Bénin y est présent, et son pavillon ne passe pas inaperçu. Ce week-end, Flora Coquerel, miss France 2014, s’y est rendue.

Française d’origine béninoise et miss France 2014, Flora Coquerel a visité le pavillon du Bénin à l’Exposition Universelle à Osaka. Elle a salué la qualité de la mise en scène. « Ici se mêlent tradition, héritage, culture et mise en valeur de nos innovations et ouverture au monde. Quel bonheur de voir un morceau du Bénin à Osaka », a-t-elle partagé sur Instagram.

Le pavillon béninois propose un voyage à travers les racines, les savoir-faire et les aspirations du pays. Il met en avant l’histoire, l’art, la musique, mais aussi les dynamiques de transformation économique et technologique. Le slogan « Un Monde de Splendeurs » prend tout son sens.

M. M.

7 juillet 2025 par ,