Une plateforme pour les Afro-descendants en quête de nationalité

Le gouvernement béninois a lancé ce vendredi 4 juillet la plateforme www.myafroorigins.bj, dédiée aux demandes de reconnaissance de la nationalité béninoise par les Afro-descendants.

Le site www.myafroorigins.bj est désormais le portail officiel pour toutes les personnes afro-descendantes intéressées par la nationalité béninoise. Cette initiative découle de la loi n°2024-31 du 2 septembre 2024, qui consacre pour la première fois le droit au retour au Bénin pour les descendants d’Africains déportés lors de la traite négrière. Un geste fort, à la fois symbolique et concret, salué par de nombreux acteurs de la diaspora africaine.

Une procédure 100 % en ligne

Disponible en français, anglais, portugais et espagnol, la plateforme permet aux demandeurs de s’informer, déposer leur dossier, payer les frais de traitement (100 USD) et suivre l’état de leur demande.

Tout le processus est dématérialisé et sécurisé, en conformité avec les normes internationales de protection des données. Une fois le dossier jugé complet et éligible, une attestation officielle est délivrée par l’administration béninoise. Elle marque une première étape vers l’acquisition de la nationalité et l’inscription dans le registre national des personnes physiques.

Le lancement de cette plateforme va au-delà de la technologie. Il s’agit d’un acte politique et mémoriel, comme l’a souligné le Garde des Sceaux, Yvon Detchénou. « Ce dispositif donne corps à une loi de justice et de reconnaissance. En ouvrant le chemin de la nationalité béninoise aux Afro-descendants, nous honorons un principe fondamental : celui du droit au retour ».

Par cette initiative, le Bénin entend reconnecter avec ses fils et filles de la diaspora, et faire de son territoire une terre d’accueil, de mémoire et d’avenir.

Le gouvernement invite les candidats à consulter les conditions d’éligibilité, les pièces à fournir et les étapes du processus.

M. M.

6 juillet 2025 par ,