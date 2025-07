Le Libéria réaffirme son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc

Un nouveau membre non permanent du Conseil de Sécurité de l’ONU soutient l’intégrité territoriale et la souveraineté du Maroc. Le Libéria dont le mandat prend effet en 2026 aux Nations Unies réaffirme sa position à l’Initiative d’autonomie comme “la seule solution crédible, sérieuse et réaliste” à ce différend sur le Sahara marocain.

Nouveau membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies à partir de 2026, le Liberia a réaffirmé, ce vendredi 4 juillet, à Rabat, son soutien à l’intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara.

La position de Monrovia a été exprimée par la ministre des Affaires étrangères du Libéria, Mme Sara Beysolow Nyanti, lors d’un point de presse à l’issue de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Mme Nyanti a, également, réitéré le plein soutien de son pays au plan marocain d’autonomie, le considérant comme “la seule solution crédible, sérieuse et réaliste” à ce différend régional.

La ministre des Affaires étrangères du Libéria a souligné que son pays, en tant que nouveau membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies à partir de janvier 2026, continuera de soutenir cette position.

La Cheffe de la diplomatie liɓérienne a indiqué que son pays salue aussi le consensus international croissant et la dynamique impulsée par SM le Roi Mohammed VI en soutien au plan d’autonomie et à la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

4 juillet 2025 par