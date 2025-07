Le Guatemala soutient le Plan d’autonomie proposé par le Royaume

Le Royaume du Maroc vient de recevoir encore le soutien d’un pays d’Amérique Latine concernant le dossier de son Sahara. La République de Guatemala considère l’initiative d’autonomie comme "l’unique base sérieuse, crédible et réaliste pour la résolution de ce différend" régional.

L’initiative d’autonomie, présentée par le Maroc en 2007, est "l’unique base sérieuse, crédible et réaliste pour progresser vers un accord edurable pour un règlement définitif de ce conflit artificiel, dans le plein respect de l’intégrité territoriale du Royaume et de sa souveraineté nationale". C’est ce qu’a déclaré le ministre des Relations extérieures de Guatemala, Carlos Ramiro Martinez Alvarado, lors d’un point de presse à l’issue de sa rencontre, à Rabat, jeudi, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Le chef de la diplomatie de Guatemala a réaffirmé l’appui total de son pays aux efforts déployés par le Royaume du Maroc pour parvenir à une solution politique, réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable à ce différend régional.

Les deux parties n’ont pas manqué de souligner leur attachement à la sacralité des principes de souveraineté et d’intégrité territoriale.

La République du Guatemala est le premier pays d’Amérique Latine à avoir ouvert un Consulat Général dans la ville de Dakhla, en décembre 2022.

3 juillet 2025 par