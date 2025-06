Dakhla se modernise avec des projets structurants

Dakhla, une des villes phares des provinces du sud au Royaume du Maroc est en plein essor avec de grands projets structurants lancés sur initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

En marge de la rencontre internationale des journalistes, tenue les 20 et 21 juin 2025, dans la ville, les participants ont visité le chantier du Port Atlantique de Dakhla et rencontré les autorités pour s’enquérir des projets de développement en cours pour le développement de la Région de Dakhla-Oued Eddahab.

Les grandes agglomérations des Régions du sud du Maroc sont en plein essor. Le constat a été fait par des journalistes et des experts venus d’Afrique, d’Europe, d’Asie, des pays arabes et d’Amérique latine et du nord, lors d’une rencontre internationale, tenue les 20 et 21 juin dernier à Dakhla. La rencontre a permis aux hôtes de s’informer des atouts touristiques et potentialités économiques dont regorge la région de Dakhla-Oued Eddahab.

La visite effectuée par les participants à la rencontre internationale des journalistes à Dakhla leur de découvrir les potentialités de Dakhla, ainsi que ses avancées dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud.

Les hôtes ont pu constater sur le terrain les grands projets et infrastructures mis en oeuvre dans les domaines du tourisme, de l’hôtellerie, de la logistique, des énergies renouvelables, de l’urbanisme, de la pêche maritime et de l’agriculture.

Devant ses hôtes, le président du Conseil régional, El Khattat Yanja, a mis l’accent sur l’essor de développement que connaît la région dans différents domaines, dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud.

Selon le directeur de la communication et des relations publiques au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (Département de la communication), Mustapha Amadjar, cette visite s’inscrit dans le cadre d’un programme visant à informer le public des différents chantiers de développement que connaissent les provinces du Sud du Maroc, en particulier les mégaprojets mis en œuvre ou ceux en cours de réalisation.

Le président du Conseil régional a exposé la dynamique économique et politique que connaît cette région sans oublier le nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé en 2015 par SM le Roi Mohammed VI.

Cette visite a permis aux journalistes d’explorer les opportunités d’investissement offertes par cette région et de s’informer des grands projets structurants mis en oeuvre, dont notamment le Port de Dakhla Atlantique, la voie express Tiznit-Dakhla et les zones industrielles et logistique.

La forte dynamique de développement que connaît la région de Dakhla-Oued Eddahab, témoigne des efforts déployés sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI pour en faire un véritable hub d’échange entre l’Afrique et l’Europe et la principale porte d’entrée vers l’Afrique.

22 juin 2025 par