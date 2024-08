L’Egypte s’engage près du Bénin dans la lutte contre le terrorisme

Le Caire et Cotonou envisagent une coopération pour contrer la montée du terrorisme au Sahel en général et au nord du Bénin en particulier. Les deux parties ont discuté de la question lors d’une récente rencontre entre les Ministres des Affaires étrangères du Bénin et de l’Égypte.

L’Égypte s’est engagé à partager avec le Bénin son expertise en matière de lutte contre le terrorisme. Cette coopération militaire prendra en compte la fourniture d’armes, des échanges d’informations stratégiques, des formations spécialisées et autres programmes de renforcement des capacités des Forces Armées Béninoises (FAB).

La sécurité dans la région du Sahel et au nord du Bénin préoccupe les deux pays. C’est d’ailleurs autour de la question que se sont déroulés les échanges entre le Ministre béninois des affaires étrangères et son homologue égyptien lors d’une récente rencontre.

