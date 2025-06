La 31e Assemblée régionale Afrique de l’APF s’ouvre ce lundi

Cotonou abrite du 2 au 4 juin une réunion de haut niveau parlementaire.

La capitale économique du Bénin accueille la 31ᵉ Assemblée régionale Afrique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF).

Les travaux de l’Assemblée démarrent officiellement ce lundi 02 juin 2025. Au programme : échanges, bilan, et perspectives pour une Francophonie parlementaire plus forte et plus solidaire.

Les premières délégations ont déjà foulé le sol béninois.

Parmi les arrivées notables, celle de Jean-François Ndongou. Le président de l’Assemblée nationale du Gabon a été accueilli le samedi 31 mai à l’aéroport de Cotonou. Il a été accueilli par l’honorable Assan Seybou, représentant du président du parlement béninois Louis Gbèhounou Vlavonou.

Le président en exercice de l’APF, Hilarion Etong du Cameroun, est également déjà sur place.

Jean-François Ndongou a salué l’accueil chaleureux reçu au Bénin. Il a exprimé son espoir en des travaux fructueux. « C’est avec beaucoup d’engagement que nous allons aborder ce rendez-vous », a-t-il affirmé.

Il a également évoqué la situation du Gabon, en sortie de transition politique. Il a remercié l’APF pour son soutien constant, sans sanction ni exclusion. La Francophonie a accompagné le pays jusqu’à l’élection du nouveau président.

Selon lui, il est désormais nécessaire de créer un cadre juridique pour mieux gérer les transitions. « C’est un accident de parcours. Il faut des mécanismes adaptés pour y faire face », a-t-il précisé.

Cette rencontre est l’occasion de faire le point sur les actions menées par l’APF depuis la dernière réunion à Yaoundé. Mais aussi de se projeter sur les réformes à envisager pour renforcer l’institution.

M. M.

1er juin 2025 par ,